Nećete vjerovati što je ovaj muškarac radio na dočeku rukometaša: ''Imoćanin, sto posto!''

Ako ste mislili da vas na dočeku rukometaša više ništa ne može iznenaditi, priča s Trga bana Jelačića dokazuje suprotno.

Dok su tisuće navijača slavili brončane hrvatske rukometaše na Trgu bana Jelačića, jedna scena privukla je posebnu pozornost prolaznika i medija. Usred veselja i navijačkog kaosa, ovaj muškarac počeo je rezati pršut i dijeliti ga ljudima oko sebe.

Dok su mnogi snimali videozapise, ljudi su prilazili i uzimali komade pršuta, a atmosfera je zbog tog neobičnog gesta postala dodatno vesela — sve u sklopu proslave rukometnog uspjeha.

Riječ je o mladom ugostitelju i chefu Matiji Rosi koji je za Večernji list otkrio zašto se na ovo odlučio.

Želio sam da napravimo proslavu povodom bronce za pamćenje. Nisam bio na niti jednom Thompsonovom koncertu od kad je započeo opet s nastupima i smatrao sam da je ovo upravo trenutak za to", rekao je Matija.

Matija je odlučio dati cjelovito iskustvo na koncertu, pa je sa sobom ponio i stalak za pršut, nož i stolnjak, a sve je to bilo postavljeno na stolu za peglanje.

"Stolnjak sam posudio od bake, kad me pitala za što mi treba stolnjak, rekao sam joj da je bolje da ne zna" rekao je Matija.

"Bila je velika gužva i dosta njih nije na početku shvatilo što radim, a stol je bio za peglanje. Kad sam prišao dečkima iz Hitne, mislili su da se šalim. Kad bi me ljudi pitali je li besplatno, ja bih im odgovorio da sve plaća Grad Zagreb", ispričao je za Večernji.

Doček rukometaša - 3 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Doček rukometaša - 2 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell

''Ovo je Imoćanin, sto posto!'', ''Gdje toga još na svijetu ima...'', ''Kralj!'', ''Kakva ljudina'', ''Ovo se ne bi moglo ni izmisliti'', ''E ovo je stvarno za podijelit'', neki su od komentara ljudi koji su vidjeli video.

Podsjetimo, na velikom dočeku hrvatske reprezentacije Trg je bio ispunjen navijačima koji su pjevali, plesali i skandirali povodom brončane medalje. Atmosferu je dodatno užario i Marko Perković Thompson, a prizore pogledajte OVDJE.

Koje je pjesme Thompson izveo pogledajte OVDJE.

