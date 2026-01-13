Što je sada smislila? Meghan Markle zainteresirala javnost tajanstvenom porukom na Instagramu

Meghan Markle na svojim je društvenim mrežama objavila tajanstvenu poruku kojom je zaintrigirala javnost.

Meghan Markle ponovno je potaknula znatiželju svojih pratitelja objavom na Instagramu, gdje je podijelila misterioznu fotografiju u sklopu svog lifestyle brenda ''As Ever''.

Na fotki se vidi bijela bilježnica položena na svijetlu tkaninu, uz kožni označivač stranica, riječ je o proizvodu koji se već nalazi u ponudi brenda.

"Za poglavlja u kojima najviše želiš uživati", napisala je te je ispod toga dodala datum – 13. siječnja 2026. – uz poziv da se taj datum zabilježi.

Objava je dodatno pojašnjena napomenom da se nešto sprema u utorak, 13. siječnja u 17 sati po hrvatskom vremenu. Iako nije otkrila o čemu je točno riječ, poruka je bila dovoljna da potakne nagađanja među obožavateljima.

Zanimljivo je da ova objava stiže u trenutku kada se brend ''As Ever'' priprema obilježiti prvu godišnjicu postojanja u travnju, a nedavno se našao i u fokusu javnosti zbog tehničkog propusta na službenoj stranici. Naime, pogreška je omogućila korisnicima uvid u stvarne količine zaliha proizvoda poput čajeva, meda, svijeća, vina i bilježnica, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama. Više o tome pisali smo OVDJE.

Što Meghan točno sprema, zasad ostaje nepoznato – no jedno je sigurno: porukom je ponovno uspjela privući pažnju javnosti i potaknuti znatiželju.

Zašto se tim suradnika oko princa Harryja i Meghan Markle neprestano raspada? Više o tome pisali smo OVDJE.

