Supruga i kći Jana Kerekeša sigurne u pobjedu njegova benda na Dori, putovanje u Beč je neupitno!

On je otac, suprug, glumac i ponajviše frontmen benda Cold Snap, koji će ove godine pokušati zapaliti pozornicu na Dori svojim nastupom. Jan Kerekeš, nam osmijeh najčešće donosi šalama i ulogama u predstavama ali i našoj emisiji, a sada želi da ga publika vidi u nešto drugačijoj ulozi. Našoj Matei Slogar otvorio je vrata svog doma u Varaždinu, gdje uživa s kćerkicom Unom i suprugom Vikom. Kako izgleda jedno poslijepodne s ovom otkačenom familijom, ne propustite u prilogu IN magazinu.

Odmah po dolasku Kerekešima, kućom su odjekivali zvukovi novog hita Janova benda Cold Snap - Mucho Macho, s kojim se predstavljaju na ovogodišnjoj Dori. Velika potpora su mu supruga Vika i 5-godišnja kći Una, koje su i više nego uzbuđene oko nastupa. Obitelj si je napravila i prigodne majice.



Je li Hrvatska spremna na onaj malo jači zvuk i metal pjesmu?

''Mislim da je Hrvatska itekako spremna i željna dobre mjuze, žestoke gitare, čvrstih bubnjeva. Već sad u par dana koliko je pjesma vani i koliko je spot vani dobivamo super komentare i sad je na nama da taj nastup bude super i da nikoga ne ostavimo ravnodušnim'', priča Jan Kerekeš.



Je li Vika spremna ako prođu na Eurosong?

''Ma već je smještaj bukiran, nema tu ako prođu nego KAD prođu'', zaključila je Vika.



S nestrpljenjem sve iščekuje i njihova kći Una, koja je zasjala i u videospotu za pjesmu.

Koja je bila njezina uloga?



''Ja sam bila šminkerica i da sam potegla tatu za košulju i onda sam ga našminkala'', objasnila nam je.

Ova složna obitelj, kada je na okupu, vrijeme provodi u igri - od slaganja puzzli, križića i kružića do igranja lutkicama - uživaju dok je Una mala, a ovih dana neizbježne su bile i zimske radosti.

Gleda li se kod njih Eurosong?

''Da, da obavezno svake godine imamo i isprintane listiće pa ocjenjujemo i nastup i kostime i pjevanje tako ćemo i ove godine, a sad kakve će Cold Snap dobiti od nas ocjene to ćemo vidjeti'', kaže Vika.



Jan je velik zaljubljen u metal, a priznao nam je da glazba katkad čak nadjača i njegovu ljubav prema glumi. A kako to da se band Cold Snap sada prijavio na Doru?

''Napustio nas je naš gitarist prerano, njegov zadnje riječi su nas potaknule da krenemo još jače stvarati glazbu, razmišljati šire nego prije, da naša glazba ne mora biti samo za metal publiku nego da možemo tu našu glazbu ponuditi i široj publici i prijavili se na Doru'', objasnio je Jan.



''Rekli smo ovo je stvarno catchy, ajmo mi to probati prijaviti na Doru tako da smo postigli prvi cilj i idemo s tim na glavu i vidjet ćemo'', dodao je bubnjar Dario Sambol.



U ove 23 godine pamte brojne uspomene.



''Ima puno anegdota, priča s turneja gdje smo recimo u Dublinu bili opljačkani, razbijen kombi, lovljenje lopova po cijelom gradu sve je uvijek završilo dobro'', kaže gitarist Leo Friščić.



Zanimljivo je kako su u videospotu za pjesmu Mucho Macho sudjelovala djeca, točnije, prijatelji i susjedi obitelji Kerekeš. Tako je ova priča postala još simpatičnija.



''Većinom smo iz ulice pa se svi skupa družimo pa smo se dogovorili s Janom da svi skupa idemo snimiti taj spot'', ispričao nam je dječak Vlado.



Svi će oni navijati za Cold Snap i držati palčeve da nas ove godine predstavlja u Beču na izboru za pjesmu Eurovizije.

