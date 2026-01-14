Čudo od djeteta: Uz kineski, slikanje i poeziju, postala je i najmlađa autorica ovogodišnje Dore!

Jedna od najmlađih autorica na domaćoj glazbenoj sceni već potpisuje pjesmu koja je pokucala na vrata natjecanja Dora. Iako je trenutačno prva rezerva, njezina priča i talent pokazuju da godine nisu prepreka za velike pozornice. Ona je Ema Dujmović, tek joj je 13, a uz to što obožava glazbu, ova djevojčica već ima i svoj roman, slika, ali i govori kineski. Sve saznajte u priči Jelene Prpoš za IN magazin.

Kada vas kineski podučava mlada dama koja ovaj jezik uči od svoje pete godine i koja je na pršlogodišnjem prvenstvu u znanju ovog jezika osvojila drugo mjesto u Europi i tako ušla u top 10 na svijetu, onda se i kinesko pismo, ali i izgovor čine barem malo jednostavnijim.



Čistom stotkom ovaj dvojac zaokružuje još jednu svoju suradnju. Onu glazbenu.



Naime, Ema piše i poeziju, a prije tri godine, kao desetogodišnjakinja, napisala je pjesmu imena Loved. Uglazbila ju je, nedavno i finalno doradila, usavršila melodiju, a sada je napokon može čuti i javnost, zahvaljujući Dorianovu moćnom vokalu.



''Sjećam se baš tog trenutka kad mi je spontano došao tekst i uvijek kad pišem i dan danas pjesme, jednostavno samo odjednom dođe neka ideja i ja ju zapišem'', govori Ema.



''Da, to je napisala Ema sa 10 godina, to mi je stvarno bilo vau i stvarno nisam mogao vjerovati. Od prvog tona kako sam čuo pjesmu sam se pronašao u njoj.

Kroz riječi kad pišem jednostavno mogu izraziti neke svoje osjećaje i eto to je meni super zato jer i ljudi mogu vidjeti neki način na koji ja razmišljam i to pretočim kroz pjesme'', govori Ema.

Odabrati tko će pjevati ovu pjesmu, Emi nije bilo teško. Doriana je zapazila u brojnim mjuziklima u kojima se istaknuo svojim školovanim glasom.A prvu verziju pjesme izvela je sama. U dnevnom boravku, svojim roditeljima.''Reakcija je u početku bila samo šutnja kad sam izrecitirala pjesmu, nisu vjerovali da sam to napisala, ali u pozitivnom smislu'', priznaje Ema.''Ema pjeva fenomenalno i meni je iskreno i žao što nije otišla u pjevačke vode'', kaže Dorian.''Pjesma je ljubavna, emotivna, ja mogu reći da nisam doživjela još ovo što sam napisala u pjesmi, ali vjerujem da se puno ljudi može poistovjetiti'', smatra EmaNavikla je Ema već da je zbog brojnih njezinih talenata, svestranosti i znanju mnogi smatraju starijom. Za nju je to kompliment, a stvarajući u svojim mladim godinama, želi odaslati jasnu poruku.''To je zapravo na neki način i poticaj svim mladima da se počnu baviti ili pjevanjem ili pisanjem pjesama, aranžiranjem. I da puno mladih bi se moglo ugledati u to i da je sve moguće kao mladi autor ili pjevač'', zaključila je Ema.Moguće je tako bilo i prijaviti se na ovogodišnju Doru. No ove mlade, talentirane ljude od samog ulaska u finale natjecanja dijeli tek jedno mjesto. Dorian i Ema te njihova Loved trenutačno su prva rezerva.''Šanse uvijek postoje. Mi smo spremni i pola sata prije da uletimo. Nadam se da će ljudi prepoznati našu pjesmu i da će im se svidjeti. To je moj primarni cilj.'', kaže Dorian.

Odrastajući uz majku opernu pjevačicu i oca pijanista, inače i autora videospota za pjesmu Loved, Emu glazba nije mogla zaobići. A počela je stvarati i na kineskom jeziku.



Za Doriana, pak, jedna od najmlađih hrvatskih autorica, kako u svijetu glazbe tako i u svijetu romana, priprema i stihove na hrvatskom jeziku, čime će još jednom potvrditi širinu svojih interesa te svestranost koja nadilazi njezine godine.



''Sljedeća lekcija, evo nek Dorian bira. Baš ono pjevanje na kineskom, izgovori. Možda bi mi to pomoglo i u pjevanju, možda, da'', zaključila je Ema.

