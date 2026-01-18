Dnevnik Nove TV doznaje: U Hrvatsku stiže svjetsko ime koje prate brojne generacije!

Zagreb se ovog ljeta sprema za veliki open-air glazbeni događaj koji već sada izaziva golem interes.

Zagreb se ovog ljeta priprema za još jedan veći glazbeni događaj na otvorenom, koji okuplja publiku različitih generacija.

''Nakon prošlogodišnjeg koncerta Seana Paula, koji je bio na Jarunu, ove godine očekujemo još veći koncert za početak ljeta. Također će nastupiti jedan veliki izvođač, dobra atmosfera i urbana glazba'', kaže organizator Filip Karačić.

…i ekskluzivno, samo za Novu TV, otkrivaju koja svjetska glazbena senzacija stiže u Hrvatsku!

''Riječ je o Black Eyed Peasima. To je bend koji je na sceni već 30 godina. Ove godine slave 30. godišnjicu, tako da smo se odlučili baš za njih. Nikad nisu bili u Hrvatskoj. Zadnji put su bili na Exit festivalu, ako se ne varam, prije nekoliko godina.''

''Nevjerojatno je da smo u zadnje dvije godine uspjeli dovesti dva jaka izvođača, poput Seana Paula i sada Black Eyed Peasa. Na ova dva naša koncerta i na naše partyje generalno dolazi i dosta starijih ljudi, zato što je to glazba koju smo slušali kao mladi, budi neku nostalgiju i, na kraju dana, većinu pjesama svi znamo napamet'', govori DJ Gotz, Goran Mijatović.

Bend koji je osvojio šest Grammyja, prodao desetke milijuna albuma i nastupio na Super Bowlu… a naši domaći DJ-evi zabavljat će publiku prije i nakon koncerta!

''Prije svega, jedna velika privilegija i velika čast. Svaki put je sve bolje i bolje, već imam nekakav, ajmo reći, odnos s publikom i, evo, jedva čekam'', dodaje Mijatović.

Organizacija Lolopip će tako jezero Bundek na jednu noć pretvoriti u središte svjetske pop-kulture.

''Pokazali smo da Zagreb i Hrvatska imaju potencijala za dovođenje velikih svjetskih imena, tako da se u budućnosti nadamo da će u idućih nekoliko godina biti još više open-air festivala i koncerata kako bi naša scena rasla. Datum je 26. 6., ima još puno posla do tada, ali isplatit će se'', otkriva Karačić.

Zagreb ovog ljeta ulazi u ritam svjetske scene – jedna večer, tisuće ljudi i glazba koja spaja prošlost i sadašnjost. Spektakl koji potvrđuje da domaća publika itekako zna prepoznati velike trenutke.

