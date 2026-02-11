Tatjana Jurić doživjela zbunjujuću situaciju na rođendan: ''Ali jedan poziv uporno...''

Omiljena radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić danas je zakoračila u 44. godinu, a njezin rođendan obilježilo je simpatično iznenađenje, koje je odmah podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Tatjana se tim povodom oglasila na društvenim mrežama i, u svom prepoznatljivom duhovitom tonu, podijelila kako je izgledalo njezino rođendansko jutro.

''[KORISNIK JE PRIVREMENO NEDOSTUPAN] Hvalaaaaaaa, društvo! Probudim se ja jutros, 10.2., moj 44-i, poruke lagano krenule, al jedan poziv uporno, uporno zvoniii. Mislim si, ne znam ovaj broj, danas mi je rođendan, ma danas se neću javljat nepoznatima. Ajoooooj! Ljubim vas! Mateja, Marta, Fran, Antonio & mala Maša! Hvala vam svima na čestitkama unaprijed i ne zamjerite, danas na pozivima i porukama - biti neću'', napisala je Tatjana.

Iako se na prvi pogled činilo da će nepoznati broj ostati bez odgovora, očito je riječ bila o simpatičnom iznenađenju kolega s posla, koje joj je uljepšalo početak dana.

Tatjana je tijekom godina osvojila publiku svojom spontanošću, energijom i iskrenošću, a rođendan je još jednom pokazao koliko je okružena ljudima koji je vole i cijene.

Tatjana Jurić jedna je od najpoznatijih i najaktivnijih hrvatskih televizijskih i radijskih voditeljica te bivša manekenka. Tatjana je svoju medijsku karijeru započela kao model u Milanu, gdje je radila s poznatim brendovima i pojavljivala se u modnim časopisima poput "Elle" i "Cosmopolitana". Njezin veliki medijski proboj dogodio se 2005. godine kad je postala voditeljica popularnog RTL-ova magazina ''Exploziv'', što ju je odmah lansiralo u središte hrvatskoga televizijskog showbiza.

Godine 2008. vodila je prvu sezonu ''Hrvatskog Top Modela'', lokalne inačice internacionalno popularnog "America’s Next Top Model". Osim toga, vodila je i vlastitu emisiju ''Exkluziv s Tatjanom Jurić'', a 2011. pojavila se kao natjecateljica u popularnoj emisiji ''Ples sa zvijezdama'' (sezona 6).

Nakon televizije Tatjana se vrlo uspješno nametnula i u radijskom svijetu – godinama uređuje i vodi emisije na zagrebačkim postajama poput Antene Zagreb, Narodnog radija i trenutačno radija bravo!, gdje ju slušamo u jutarnjim i dnevnim programima.

Tatjana je diplomirala politologiju na Sveučilištu u Zagrebu, što je dodatno potvrdilo njezinu ozbiljnost i profesionalnost u medijima.

U prosincu je otkrila da je napisala svoju prvu knjigu, više čitajte OVDJE.

