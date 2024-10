Haris Džinović progovorio o životu poslije razvoda: "Plačem i po tristo kilometara!"

Pjevač Hris Džinović u intervjuu za Blic je otvoreno progovorio o razvodu od Meline i odnosu s djecom.

Proteklih nekoliko mjeseci u središtu javnosti u regiji je razvod pjevača Harisa Džinovića od supruge Meline nakon više od dva desetljeća braka. 73-godišnji pjevač prvi puta je za medije progovorio o svemu što se događalo u zadnje vrijeme.

"To za mene nije bila turbulencija, razvod nije turbulencija. Milijarde brakova je razvedeno, za mene je to normalna stvar. Netko neće s nekim više živjeti, što sad, neće pa neće. Sve ima svoj rok trajanja, ne gledam ja na to tragično", izjavio je Džinović. "Gledam da sve prođe što mirnije, da budu obje strane zadovoljne. Uvijek će netko biti oštećen, ali Bože moj. Tako je kako jest, samo neka je mirno."

Isto tako, priznao je kako se osjećao nakon raspada braka: "Emotivan sam, ali uvijek pokušavam stišati tu emociju. Često kažem prijateljima, ako sjednem u auto i opali me neka pesma, mogu plakati i po tristo kilometara. Tako se to dogodi, naiđu neke čudne emocije koje ne daju suzama da stanu."

Međutim, uspio je kako staviti osjećaje pod kontrolu.

"Nisam gladan velikih zalogaja i da za tim patim. Pokušavam biti miran, da me što manje nerviraju neke stvari. Nemoguće je ugasiti nervozu, ona ulazi sama i ne kuca na vrata. Kao i tuga, ona nama ne treba, ali eto, dogodi se, to je sastavni dio života i mora se čovjek nositi s tim", priznao je Džinović.

U intervjuu je progovorio i o svojoj djeci. I dok sin nije medijski eksponiran, kći Đina je zvijezda društvenih mreža.

"To što radi, vjerojatno vrlo uspješno radi. Mlada je, lijepa, ima sve atribute za javni posao. Sada, hoće li se time baviti i da li će od tog posla zaraditi lovu, to ja ne znam, to zavisi od nje", odgovorio je Džinović.

Haris Džinović je nedavno nastupao u Areni Zagreb, a kako je bilo, pogledajte OVDJE.

Nedavno Džinović nije bio blagonaklon prema Melini, a što je sve izjavio, pročitajte OVDJE.

Poslije razvoda, Melina je promijenila svoje prezime u Galić i preselila se van Srbije. Više o tome pročitajte OVDJE.

