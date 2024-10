Istinita priča o čovjeku za kojeg se pretpostavlja da je usmrtio više od 130 ljudi, a nitko nije siguran je li to točan broj

Film "Woman of the Hour" je novoj generaciji predstavio Rodneyja Alcalu, koji je jedan od najmasovnijih američkih serijskih ubojica.

Nije tajna kako je film "Woman of the Hour" osvojio gledatelje na platformi Netflix. Nakon što su na Netflixu već predstavljeni negativci poput Jeffreyja Dahmera, Vecne, Franka Underwooda i Pabla Escobara, na red je došao serijski ubojica Rodney Alcala.

Istinita priča o natjecatelju emisije "The Dating Game" iza kojeg se nalazila mračna priča stigla je na streaming platformu prošli petak i tako podignula interes za slučaj koji je šokirao SAD sedamdesetih.

Da su neki događaji mogli predvidjeti budućnost, pokazuje da je Rodrigo Jacques Alcala-Buquor izbačen iz vojske 1964. zbog optužbi za seksualni napad. No u doba ofrljih provjera, producenti showa "The Dating Game" nisu imali ništa drugo za saznati osim da je uspješan fotograf kojem je otac pomogao započeti karijeru.

Ono što će se kasnije saznati jest da je izvršni producent htio zaustaviti njegovo sudjelovanje, no njegov kolega ga je ipak uzeo u emisiju jer je bio zgodan, unatoč tome što se nalazio na popisu najtraženijih zločinaca u SAD-u. Od tri muškarca, Alcala je bio taj koji je na koncu osvojio spoj s Cheryl Bradshaw.

Prvi zločin izveo je još 1968. godine, kada je silovao i pretukao osmogodišnju djevojčicu Tali Shapiro. Kada je pronađena, Alcala je već pobjegao s mjesta događaja u New Hampshire, gdje se zaposlio u dječjem kampu kao savjetnik, a djevojčica je provela 32 dana u komi. Unatoč teškim ozljedama, uspjela se izvući.

Njegova tajna bila je razotkrivena 1971. kada se našao na FBI-jevom popisu 10 najtraženijih zločinaca. Na koncu je bio uhićen i osuđen, no pušten je nakon 17 mjeseci.

Ubrzo nakon izlaska iz zatvora, ponovio je zločin, kada je, ponudivši vožnju do škole, napao 13-godišnjakinju. Tada se vratio na dvije godine u zatvor, iz kojeg je izašao 1976. godine. Za "novi početak" odabrao je Los Angeles, gdje je već proveo dio odrastanja, u kojem je radio kao fotograf i tako dolazio do svojih žrtava gnjusnih zločina.

Žrtve bi namamio u svoj studio pozivom na poziranje za svoj portfolio. Potom bi ih davio dok se ne bi onesvijestile, a kad bi se ponovno probudile, mučio bi ih, silovao i na kraju ubio - prije nego što bi im premjestio udove u eksplicitne položaje i fotografirao njihova gola mrtva tijela.

Među njegovim žrtvama su se našle i Jill Barcomb (18), medicinska sestra Georgia Wixted (28), tajnica Charlotte Lamb (32) i Robin Christine Samsoe (12), poslije čije nasilne smrti je napokon uhićen 1979. godine.

Sud je na koncu osudio Alcalu na smrt, no dvaput je žalbom uspio srušiti presudu, zbog čega je suđenje bilo tri puta na početku. Međutim 2003. godine, državni odvjetnik Matt Murphy zatražio je testiranje njegovog DNK-a, što ga je povezalo s još četiri slučaja ubojstva. To je dovelo do konačne presude 2010. godine, kada je konačno osuđen na smrt.

Dobio je još 25 godina 2013. godine nakon priznanja krivice za još dva ubojstva, a ponovno je optužen 2016. nakon što ga je DNK dokaz povezao sa smrću 28-godišnje žene 1977. godine.

Iako je točan broj ljudi koje je ubio nepoznat, Associated Press je prenio kako je možda ubio do 130 ljudi diljem zemlje.

Preminuo je 2021. godine u 77. godini života. Jedna od njegovih rijetkih preživjelih žrtava Tali Shapiro, koja je čak bila u sudnici 2010. godine, tada je izjavila za New York Times: "Ovaj planet je bolje mjesto bez njega, to je sigurno."

