Ovi slavni glumci nikad nisu glumili superjunake

U svijetu prepunom superjunaka, još uvijek postoje zvijezde koje im odolijevaju. Donosimo pregled slavnih glumaca koji nikada nisu zaigrali u filmovima o stripovskim junacima – i razloge zašto.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

U današnje vrijeme, ako glumac nije barem jednom odjenuo plašt, masku ili superjunački oklop – kao da nikad nije ni kročio u Hollywood. Marvel, DC, pa čak i alternativni stripovski univerzumi, šire se brzinom svjetlosti, a blockbusteri s herojima i zlikovcima redovito ruše rekorde gledanosti. Čini se da gotovo svi – od bivših tinejdžerskih zvijezda do oskarovaca – prije ili kasnije završe leteći zrakom, rušeći zgrade ili spašavajući svijet od neke intergalaktičke prijetnje.

Ipak, vjerovali ili ne, piše Kinofilm, postoje još neka dobra poznata imena koja su uspješno zaobišla svijet superjunaka. Bilo da im nije privlačan žanr, ne vole CGI ili jednostavno čekaju "onu pravu ulogu", neki od najpoznatijih glumaca i glumica nikad nisu kročili u stripovski svemir.

Primjerice, glumačka legenda, dobitnica brojnih Oscara, Meryl Streep, nikada nije zaigrala ni u jednom filmu s plaštevima i nadnaravnim moćima. Navodno smatra da superjunački filmovi nisu njezino "igralište". I omiljeni glumac svih generacija, Tom Hanks, također nikad nije zaigrao u superjunačkom svijetu. U jednom intervjuu se našalio da ga "Marvel nikad nije zvao", ali i dodao da nije siguran vidi li sebe u kostimu kako leti. U ovu kategoriju ubrajaju se i veterani krimi-drame i klasika ‘70-ih i ‘80-ih godina prošlog stoljeća – Al Pacino i Robert De Niro. Oni nikad nisu zaigrali superheroje iako je Pacino u više navrata bio blizu uloga u Marvelu, čak i u Čuvarima galaksije (Guardians of the Galaxy, 2014.), dok se De Niro donekle približio žanru u Jokeru (2019.), ali to je više psihološki triler nego klasičan stripovski film. Podsjećamo na još neke glumce starije generacije koji su bili aktivni od početka procvata tog žanra tijekom ranih 2000-ih te otkrivamo zašto nisu dio te priče i bi li uopće htjeli biti…

Denzel Washington

Foto: Paramount Pictures Foto: PR

Jedan od onih glumaca koje do sada nismo imali prilike gledati u filmovima o superjunacima je i 70-godišnji Denzel Washington. Dvostruki oskarovac tijekom svoje karijere uglavnom je birao ozbiljne dramske uloge, često s jakim društvenim, povijesnim ili moralnim temama. Uvijek je naglašavao važnost održavanja integriteta u izboru uloga, a iako nikada nije izjavio da mu je neki žanr stran ili nezanimljiv, davao je do znanja da mu nije prioritet igrati u filmovima koji su primarno vizualni spektakli. Nedavna najava da će se pojaviti u filmu Black Panther 3, najavljenom za 2026., pokazuje promjenu stave čemu je svakako doprinio redatelj Ryan Coogler, poznat je po ozbiljnom i autentičnom pristupu temama rase, identiteta i nasljeđa. Naime, franšiza Black Panther kombinira superjunački žanr s važnim temama koje se tiču stvarnog života i društva u kojem živimo, što je u skladu s Washingtonovim dosadašnjim filmskim odabirom.

Jennifer Lopez

Unatoč velikoj popularnosti, Jennifer Lopez nikad nije ozbiljno razmatrana za superjunačke filmove, iako je 2015. izrazila interes za taj žanr. Možda bi situacija bila drugačija da je njezin bivši suprug, Ben Affleck, u to vrijeme još uvijek bio Batman. Naime, Affleck je Batmana glumio između 2016. i 2023., a reakcije publike bile su podijeljene.

Lopez je pak uglavnom poznata po romantičnim i akcijskim komedijama te, naravno, glazbenoj karijeri, ali je također ostvarila zapažene uloge u dramama, primjerice Prevaranticama s Wall Streeta (Hustlers, 2019.). Ipak, obožavatelji i dalje čekaju hoće li joj se pružiti prilika u nekom budućem superjunačkom projektu.

Matthew McConaughey

Foto: Miramax Foto: PR

Nekadašnja zvijezda rom-comova, Matthew McConaughey, nekoliko je puta odbio uloge u superjunačkim filmovima, a među najpoznatijima je odbijanje Marvelove ponude za lik Ego u filmu Čuvari galaksije Vol. 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2, 2017.), kojeg je na kraju odglumio Kurt Russell. A onda se dogodila suprotna situacija: kad je McConaughey izrazio želju da glumi Hulka, Marvel je rekao: „Ne!“ i uloga je pripala Edwardu Nortonu. Riječ je o ulozi u filmu Nevjerojatni Hulk (Incredible Hulk, 2008.), francuskog redatelja Louisa Leterriera, dok je u filmu tajvanskog redatelja Anga Leeja – Hulk, 2003. – zeleno čudovište glumio Eric Bana.

Danas 55-godišnji Matthew McConaughey, dobitnik Oscara za glavnu ulogu u o životu jahača bikova, Ronu Woodroofu, Dobri dileri iz Dallasa (Dallas Buyers Club, 2013.), više je puta naglasio da bi pristao na superjunačku ulogu samo ako bi scenarij bio dovoljno kvalitetan i privlačan.

Keira Knightley

Foto: AMC+ Foto: PR

Keira Knightley prvotno je bila odabrana za ulogu Peggy Carter u filmu Kapetan Amerika: Prvi osvetnik (Captain America: The First Avenger, 2011.), ali je odbila ponudu, nakon čega je ulogu preuzela Hayley Atwell. Knightley se ipak dokazala kao glumica koja uspješno balansira između velikih blockbustera i nezavisnih produkcija, s posebnim naglaskom na povijesne drame. Proslavila se ulogom Elizabeth Swann u iznimno uspješnoj franšizi Pirati s Kariba, a kritičare je osvojila svojim interpretacijama u dramama poput Ponos i predrasude (Pride & Prejudice, 2005.), za koju je bila nominirana za Oscara, te Okajanje (Atonement, 2007.), za koju je osvojila nominaciju za Zlatni globus.

Knightley često bira uloge koje ističu snažne ženske likove iz različitih povijesnih razdoblja, a jednom je prilikom izjavila kako joj je zanimljivije glumiti stvarne, kompleksne žene nego superjunake, što objašnjava zašto je dosad uspješno izbjegavala žanr stripovskih filmova.

PROČITAJTE VIŠE NA KINOFILMU:

‘Novocaine’: Ti si sav moj bol

Gwyneth Paltrow zaboravila u koliko je Marvelovih filmova glumila

Chet Hanks: Poljubac s Kate Hudson, povratak glumi i nova pjesma

Leonardo DiCaprio

Foto: Paramount Pictures Foto: PR

Leonardo DiCaprio glumac je s bogatom filmografijom, no rijetko zalazi u svijet blockbustera baziranih na poznatim franšizama. Najbliže takvom projektu bio je film Veliki Gatsby (The Great Gatsby, 2013.). Iako je jednom zamalo glumio Lexa Luthora u filmu Batman v Superman: Zora pravde (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016.) što bi mnogi smatrali boljim izborom od Jesseja Eisenberga, to se nije ostvarilo. Još prije toga bio je razmatran za ulogu Spider-Mana u projektu Jamesa Camerona.

DiCaprio se posljednjih godina fokusirao na suradnje s poznatim redateljima kao što su Quentin Tarantino, Martin Scorsese i Alejandro González Iñárritu, što mu je donijelo brojne nagrade, uključujući i Oscara za najbolju glavnu ulogu.

Koje još holivudske zvijezde nisu odjenule kostim superjunaka, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.