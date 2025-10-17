Severina u Zadru pjevala s koronom, publici poručila: ''Ne približavajte se!''

Uoči koncerata u Splitu i Zagrebu Severina se našalila s publikom na svoj račun.

Ovih dana u zadarskom Kapetanskom parku održan je METRO EXTRA event, kojim je jedna tvrtka obilježila završetak turističke sezone. Vrhunac događaja koji je promovirao važnost malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i gospodarstvu bio je Severinin koncert, koji je okupio mnoge zainteresirane.

Seve, koju ubrzo očekuju tri velika koncerta u Zagrebu i Splitu, oduševila je publiku svojih najvećim hitovima, no i pomalo sve zabrinula.

Severina Foto: Aleksandar Andreev/PR

Severina - 5 Foto: Aleksandar Andreev/PR

Severina Foto: Instagram

Severina Foto: Instagram

Naime, naša glazbena zvijezda nastupila je s COVID-19.

"Dobra večer svima, moje ime je Severina. Jako mi je drago što sam na vašoj fešti, ovo mi je ne znam koji put. I imam koronu, pa nemojte se približavati", izjavila je Seve u svom stilu, prenosi 023.Zadar.

Severina Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

U posljednje vrijeme ima veoma slatko društvo, o čemu više pročitajte OVDJE.

Nastupi u Splitu i Zagrebu bit će rasprodani, a komu ih je Seve posvetila, otkrijte OVDJE.

