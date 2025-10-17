Severina u Zadru pjevala s koronom, publici poručila: ''Ne približavajte se!''

Uoči koncerata u Splitu i Zagrebu Severina se našalila s publikom na svoj račun.
Seve, koju ubrzo očekuju tri velika koncerta u Zagrebu i Splitu, oduševila je publiku svojih najvećim hitovima, no i pomalo sve zabrinula.
Naime, naša glazbena zvijezda nastupila je s COVID-19.
"Dobra večer svima, moje ime je Severina. Jako mi je drago što sam na vašoj fešti, ovo mi je ne znam koji put. I imam koronu, pa nemojte se približavati", izjavila je Seve u svom stilu, prenosi 023.Zadar.
