Bio je velika nogometna zvijezda i zarađivao milijune, a danas živi od socijalne pomoći: ''Trošio sam kao lud!''

Eike Immel nogometno je ime kojeg će se sjećati starije generacije, ali od karijere kakvu su mu predviđali nije ostvario ništa.

Bio je jedan od najboljih vratara Njemačke 80-ih, europski prvak 1980. i ponos Bundeslige. Branio je za Borussiju Dortmund, Stuttgart i Manchester City, skupio više od 500 utakmica u Bundesligi i 19 nastupa za reprezentaciju.

No, Eike Immel (64) danas živi sasvim drugačiji život — u malom stanu u rodnom Stadtallendorfu, preživljava od socijalne pomoći i priznaje da je izgubio sve što je imao.

U televizijskom dokumentarcu ''Armes Deutschland'' njemački vratar ispričao je kako je u jednom trenutku rasuo više od 10 milijuna eura.

Eike Immel - 4 Foto: Profimedia

Eike Immel - 7 Foto: Profimedia

''Trošio sam kao lud. Pokloni, telefoni, putovanja, loše investicije... sve sam to sam napravio sebi'', priznao je Immel.

Njegov pad nije bio samo financijski. Poslije godina dugova i pokušaja da se izvuče, njemački sud u kolovozu 2025. osudio ga je na dvije godine i dva mjeseca zatvora zbog više od stotinu slučajeva prijevare – uglavnom zbog posuđenog novca koji nikada nije vratio i jedne neisporučene prodaje ulaznica. Presuda tada još nije bila pravomoćna, ali simbolično je zaokružila tragičan pad nekadašnjeg asa.

Eike Immel - 9 Foto: Profimedia

Eike Immel - 8 Foto: Profimedia

Nakon odslužene kazne, Immel je priznao da danas živi u općinskom stanu, da nema gotovo ništa, ali da povremeno volontira kao trener vratara u lokalnim klubovima.

''Nisam si kriv nikoga drugog nego sebe. Ali barem sam živ i naučio sam nešto'', poručio je.

Eike Immel - 1 Foto: Profimedia

Eike Immel - 10 Foto: Profimedia

Eike Immel - 3 Foto: Profimedia

