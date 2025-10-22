Baby Lasagna razmišlja o povratku na Doru?

Baby Lasagna i Vojko V oduševili su svoje fanove duetom, a najnovija objava istarskog glazbenika na društvenim mrežama izazvala je lavinu reakcija.

Nakon javnog "prepucavanja" na društvenim mrežama, Baby Lasagna i Vojko V iznenadili su fanove zajedničkom pjesmom ''Beskonačna osveta 2''. Sada je Lasagna na Instagramu objavio nove detalje – fotografiju s Vojkom te otkrio kako je došlo do suradnje.

Uz objavu se našalio i označio lokaciju Macola – mjesto na kojem su se trebali susresti nakon prepirke.

''Kuhamo ovo još od siječnja! Ne radi se čak ni o pasivnom radu zadnjih devet mjeseci — imali smo 500 verzija pjesme, spota i miksa'', napisao je istarski glazbenik.

Pokazao je i njihove poruke kojima je sve krenulo 19. siječnja, što je označilo početak zajedničkog rada na pjesmi.

"Sutra u ponoć pjesma izlazi na svim streaming platformama. Hvala vam što slušate, nismo očekivali ovolike reakcije. Dora 2026.?" dodao je.

Baby Lasagna Foto: Instagram

Njegova objava izazvala je lavinu reakcija na Instagramu.

''Obavezno na Doru'', ''Bravo majstori'', ''Svaka čast, pjesma je top'', ''I bome ste skuhali, hvala vam'', ''Kakve legende'', ''Ma zakon ste'', ''Dora bilo koje godine i bilo koja pjesma, siguran pobjednik bez imalo sumnje'', ''Ideja za Doru je dobra'', ''Daaa, Dora i onda opet Eurosong'', ''Najbolji duet ikada'', dio je komentara.

Na njihov duet ne prestaju se nizati reakcije, a više o tome pisali smo OVDJE.

Beskonačna osveta 2, Baby Lasagna, Vojko V Foto: David Lovrić

Beskonačna osveta 2, Baby Lasagna, Vojko V Foto: David Lovrić

Prije nego što je pjesma ugledala svjetlo dana Baby Lasagna zapalio je Vojkovu sliku i objavio video. Detalje saznajte OVDJE.

Baby Lasagna na Instagramu Foto: Instagram

Baby Lasagna na Instagramu Foto: Instagram

