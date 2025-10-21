Ne prestaju se nizati reakcije na neočekivani duet Baby Lasagne i Vojka V: "Želimo cijeli crtić!"

Baby Lasagna i Vojko V duetom su ujedinili svoje fanove, koji su, malo je za reći, oduševljeni njihovom suradnjom.

Nakon burnih objava i komentara na društvenim mrežama Baby Lasagna i Vojko V otkrili su istinu iza svoje navodne svađe. Sve je bio dio kampanje za njihov duet ''Beskonačna osveta 2''.

Njihova pjesma na YouTubeu u nešto više od jednog dana broji više od 150 tisuća pregleda.

Beskonačna osveta 2, Baby Lasagna, Vojko V Foto: David Lovrić

A koliko su ovom suradnjom oduševljeni njihovi fanovi dokaz su i komentari ispod spota i pjesme.

''Dosta sirovo i eurotrash...Sviđa mi se'', ''Dobra parodija i baš zarazan refren. Klinci će poludjeti za ovim'', ''Hvala svima što uveseljavate ovaj napaćeni narod'', ''O ukusima se ne raspravlja, ali meni je ovo predobro'',''Genijalno. Legende, predobra najava za pjesmu, pjesma predobra. Samo dajte još'', ''Svaka čast autorima na ovome'', ''Dugo nisam čuo bolju stvar. Svaka čast'', ''Sada želim cijeli crtić kojemu je ovo naslovna pjesma'', ''Nešto što je Hrvatska trebala već duže vrijeme'', dio je pohvala na YouTubeu.

Što kažete na njihov duet?

Pjesma je super, ali su malo pretjerali s prepucavanjem

Ništa mi se ne sviđa Genijalno, kao i cijela priča iza dueta

Pjesma je super, ali su malo pretjerali s prepucavanjem

Ništa mi se ne sviđa Ukupno glasova:

Prije nego što je pjesma ugledala svjetlo dana Baby Lasagna zapalio je Vojkovu sliku i objavio video. O tome smo pisali OVDJE.

Baby Lasagna na Instagramu Foto: Instagram

Baby Lasagna na Instagramu Foto: Instagram

A kako je sve počelo pročitajte OVDJE.

Baby Lasagna - 2 Foto: Baby Lasagna/Instagram

Vojko V Foto: Instagram

