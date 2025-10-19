Razbuktava se prepucavanje Baby Lasagne i splitskog repera: ''S javnim prijetnjama...''

Baby Lasagna preko društvenih mreža odgovorio je splitskom reperu Vojku V koji je reagirao na Lasagninu izjavu o njemu.

Hrvatska javnost trenutno prati javnu raspravu Baby Lasagne i Vojka V kojoj, čini se, nema kraja.

Javna rasprava započela je gostovanjem u RTL Direktu, gdje je Marko govorio o mogućim glazbenim suradnjama.

Na pitanje s kim ne bi radio, iskreno je rekao: "Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima."

Njegov iskaz nije prošao nezapaženo – brzo je stigla reakcija samog Vojka, odnosno Andrije Vujevića, koji je na svom Instagramu kratko uzvratio: "Radije bih bio sirov nego Eurosong trash."

Nakon što su se rasprave među fanovima zahuktale, Marko se odlučio dodatno oglasiti putem svog Instagram storyja.

"Nisam se uopće mislio osvrnuti na ovo jer općenito ovakve stvari izbjegavam i uopće me ne interesiraju, ali ste mi toliko preplavili inbox pitanjima u vezi ovih storija jučer. Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika," poručio je Baby Lasagna.

Par sati kasnije stigao je Vojkov odgovor. Reper je iz auta snimio video u kojem je glazbenika oslovio kao ''Lady Lasagna'' i poručio da je on sve započeo.

''Lady Lasagna, ti si ovo započeo, aemoj sad glumit' da nisi, predlažem ti da malo paziš šta pričaš u javnosti ubuduće'', rekao je.

I u nedjelju ujutro stigao je novi odgovor Baby Lasagne. Kao i Vojko, i Marko se snimio u automobilu.

''S tim javnim prozivkama, javnim prijetnjama koje neće nigdje voditi... Evo može, sutra ću ja doći do tebe, nađemo se kod Svetog Roka da ne trebaš puno putovati, siguran sam da si umoran, da ti se više ništa ne da, pa da vidimo, da popričamo. Ne ove fore Instagram, prozivke po medijima... Ajde da se nađemo'', rekao je Baby Lasagna u videu, a u pozadini se može čuti i pjesma ''Da se nađemo na pola puta'' Nede Ukraden.

Što će dalje biti zanima sve fanove, a mnogi su na društvenim mrežama počeli pisati kako misle da je ovo samo početak nove glazbene suradnje.

