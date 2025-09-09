Splitski reper skromno o usponu na vrh: ''Nisam Michael Jackson da ne mogu izaći iz kuće''

I Vojko V, poput naših sportaša, na svojem glazbenom putu, prešao je brojne prepreke. Ipak, od Kiše metaka, preko Dječaka, do solo karijere, uspio je zadržati originalan izričaj koji se ne prilagođava trendovima - sve dok sam nije postao trend. S popularnim splitskim reperom razgovarao je Hari Kočić.

Rijetki danas ne znaju tko je Vojko V i u selu i u gradu, ali za doći na razinu jednog od najistaknutijih predstavnika žanra, splitski je reper prošao sve stepenice uspjeha.



Od undergrounda do mainstreama, Vojko je ostao originalan pa na pitanje kako izgleda njegov kreativni proces, nema šabloniziran odgovor.

''Baš nema pravila. Nije to kao uobičajeni rad nego ''šaltaš'' dok možeš i onda će nešto naletit i to je to. Sigurno da pogoduje to da ti je dosadno. Ako ti je dosadno, napravit ćeš nešto bolje jer ti mozak sam počne radit, ako si stalno na mobitelu i provjeravaš Instagram, manja je šansa da ćeš napravit nešto dobro'', govori nam Vojko V.



Pohvale publike dobio je mnogo prije onih glazbenog establišmenta, ali to ga nije spriječilo u postupnom usponu na vrh.

''Kroz godine se to nekako, samo od sebe, nadograđivalo. Nitko od nas nije očekivao nikakvu podršku, ni od medija ni od kritičara. To je uglavnom bila ekipa koja je to radila čisto iz ljubavi, onda su došle pare i to je to!''



Slava mu, ako je suditi prema umjerenim medijskim istupima, nije udarila u glavu.



''Mi smo imali relativnu slavu s Dječacima i onda je to sa solo karijerom postalo malo jače. Nije to neka slava, nisam Michael Jackson da ne mogu izaći u kuće, ljudi znaju tko sam i to je to. Nije sad da ljudi vrište kad promolim nosom kroz vrata, tako da taj level mogu tolerirat''.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda majka Andreja Kramarića? Ima važnu funkciju u jednom ministarstvu!

Teško je danas nabrojiti hitove koje je tijekom godina stvorio, ali nedavna suradnja s Pekijem, definitivno je među boljima.



''Kad smo je radili, ja stvarno nisam očekivao ništa jer to je đir seoske zajebancije koju smo radili i prije i mislio sam da će možda ispast malo lame.



Ipak, Peki je, kaže, doista vjerovao u pjesmu pa se sve na kraju posložilo u hit. Ganga i rera sljubile su urbani trep i etno te je pjesma zasluženo osvojila Nagradu Cesarica za Hit siječnja, zahvaljujući golemoj popularnosti na društvenim mrežama.

''Refren je došao tek na kraju zadnji. Tek kad je došao refren smo pomislili da bi moglo biti nešto od ovoga''.



I zaista, gotovo slučajno, nastala je neslužbena himna Zagore, koju vole sve generacije.



''Od dice do baba, zato odrađujem te otočke fjere ovo ljeto, turističke zajednice i slična događanja...''



I rasproda svaki prostor u kojem se nađe, a nama ostaje čekati neke nove hitove samozatajnog splitskog kreativca.

