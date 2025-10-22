Naša uspješna glumica o imenu koje su odabrali za sina: ''Oboje volimo tradicionalna imena''

Prije tri mjeseca glumica Katarina Madirazza po drugi put je postala mama. Nakon djevojčice, obiteljsku idilu upotpunio je sin. Kako je sestra Mara prihvatila mlađeg brata, donosi naša Dijana Kardum za IN magazin.

Nekad na pozornici ili pred kamerom, no u posljednje vrijeme, glumica Katarina Madirazza ima jednu posebnu ulogu – onu mame. Nakon kćerkice Mare, obitelj Madirazza postala je bogatija za još jednog člana – sina Ivu.



''Bilo je iznenađujuće, s te strane što sam imala carski rez, nije bio prirodni porod. To nismo očekivali, ali osim toga, sve kako je bilo i s prvim djetetom. On je prekrasna beba. Mara je bila super beba, a on je ako je moguće još bolja beba, jer stvarno spava ko top. On se ssamo smije, jede, spava i to je to. Tako da stvarno je prekrasna beba'', priča nam Katarina Madirazza.

Iako i Mara ima samo dvije godine, prava je velika sestra.



''Mi smo se jako bojali jer nas svi upozoravaju - ljubomora. Ona je možda u dva navrata pokazala ajmo reći neku ljubomoru, makar to ne mogu nazvati tako jer je nju nešto uzurjalo i onda je ona makni se beba ili nešto, ali izuzev toga ona njega samo ljubi, ona meni mama- beba plače, beba plače primi ju. Ja ne mogu vjerovati da je toliko ljubomora free. Uživamo'', govori Katarina.

Ime sina Ivo odabrali su iz obiteljske tradicije.



''Ivo je zapravo obiteljsko ime i muž je izabrao, a ja sam se složila. Mara nam je došla zajednički i bilo je uopće ono, nismo uopće razmišljali, baš nam je nekako savršeno pasalo i onda nam je Ivo nekako bilo, Ivan, Ivo ne čujemo ga toliko često, a ja volim, oboje volimo ta neka tradicionalna imena''.

Osim u seriji Dar Mar Katarinu smo mogli vidjeti i u njemačkom filmu Winnetou. Unatoč majčinskim obavezama, Katarina nije zapustila karijeru. Štoviše, nakon poroda, stiglo joj je više ponuda nego ikad. Audicije je snimala sa sinom u rukama, a maleni Ivo već je bio na setu.



''Imala sam prvi dan snimanja sa njegova dva mjeseca, mislim da je imao. A zapravo isto dobra organizacija. Kad je call time, vrijeme, super je što se oni budi rano. Uzela sam ga sa sobom, uzela sam mamu sa sobom, nosiljku. Tad smo zapravo prvi put bili odvojeni na par sati. Ali bez problema''.

No naravno kao i svi roditelji i Katarina se suočava s izazovima.



''Najveći izazov mi je to što sam ja perfekcionist i zapravo malo tu otkidam od sebe kao ja nemam dovoljno sna jer ja ću radije ne spavat i dobro se pripremit, nego reći, a budem ja ovo olako odradila pa ću naspavat se. Tako da tu mi je jer ne želim da oni su zapostavljeni, tako da sam preko dana zapravo njima podređena i uvijek ostavljam dio dana da sam uvijek, da ne prođe dan da ja njih ne vidim, da ne budem s njima, da se mi nešto ne radimo zajedno. A onda opet ne želim ni da pate projekti. I zapravo je tu taj moment gdje prije sam recimo puno više spavala, ali ne zbog djece, nego zbog toga što jednostavno odradila bi preko dana što bi trebala. A sad spavanje sam zamijenila s radom'', govori.

Iz vlastitih potreba kao glumice pokrenula je i radionice u kojima uz pomoć ljudi iz industrije uči mlade glumce kako se kvalitetno pripremiti za audicije i casting procese. Radionica se održala i u sklopu Pulskog filmskog festivala, a sad će i u sklopu zagrebačkog.



''Zašto ne pokrenut nešto takvo za naše ljude, naše casting direktore, naše producente, naše redatelje jer je kao networking. Ja nisam tip osobe koja sad će ići po zabavama, tulumima. Sad ćemo networking na taj način radit, nego ja volim taj networking kroz rad da se pokaže tko je dobar i na temelju toga zapravo dobiješ ulogu''.

Poduzetnički duh joj je u genima, naslijedila je to od roditelja. Uz glumu, studirala je i gastronomiju. A pokrenula je i svoje kazalište gdje se također kuhaju novi projekti.

''Baby Lasagna nam je i dalje aktualan. Sad sam prijavila jedan novi projekt kojem se užasno, užasno veselim. Jako sam uzbuđena i već je to krenula isto za djecu, to je za iduću godinu. Ovu godinu smo isto imali jednu premijeru. Sad me čeka, evo, doslovno za dva tjedna premijera monodrame u kojoj ja igram. To je jedan eksperimentalni, totalno nešto drugačija predstava i užasno sam uzbuđena''.

Suprug joj je, kaže, najveća podrška, a mala Mara već pokazuje da je na mamu – vedra, društvena i neumorna.



''Apsolutno na mamu, mislim i tata je isto užasno kreativan, isto je sto na sat. Tako da zapravo nije bilo upitno uopće da će takva bit, evo baš jučer smo išli doma, ona a neću ići doma. Ona samo da negdje se ide. Mislim, tako je bilo i s njim i on isto najviše voli ići svugdje jer kad ga nosim u nosiljci on je tad najmirniji jer tako sam bila i za vrijeme trudnoće i sad''.



''Baš mi je muž rekao, prvo sam bio skeptičan da svugdje idu s tobom, a sad sam čak i zahvalan jer je ona užasno društvena. Ona stvarno obožava društvo'', govori Katarina.

Između pelena i scenarija, između pozornice i dječje sobe – Katarina Madirazza pokazuje da su najljepše uloge upravo one koje život sam napiše.

