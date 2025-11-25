Mladi Slavonac otkrio kad u prodaju kreću karte za Arenu Zagreb: ''Ja ću biti u srcu...''

Jakov Jozinović najavio je koncert u Areni Zagreb te otkrio kako će izgledati nastup koji se s nestrpljenjem očekuje.

Mladi Vinkovčanin Jakov Jozinović najavio je svoj prvi koncert u Areni Zagreb.

Ostvarit će tako svoj dječački san, ali i san tisuća i tisuća fanova diljem Hrvatske i regije koji su najavu Arene jedva dočekali.

Jakov Jozinović - 1 Foto: Bojan Zibar

Jakov u Arenu stiže 19. lipnja 2026. godine, a na Instagramu je otkrio i kako će sve izgledati. Naime, mladić će pjevati usred Arene na pozornici od 360°, a dodao je i kad kreće prodaja karata.

''Arena Zagreb - 19.6. 2026. Karte u prodaji od 2.12 preko upad.hr.

Kad bi me pitali u zadnjih 20 godina koja mi je najveća želja uvijek bi bio odgovor Arena Zageb. Sve što mi se zadnjih mjeseci događa je ludilo kojeg nikako ne mogu biti svjestan, ali samo znam da je to čisti blagoslov. Onaj gore ima najbolji plan i zna kad je vrijeme za nešto... Znajte da ste vi ti koji će napuniti ovu Arenu, a ne ja... i zato vas volim najviše. Ovo će biti najposebniji koncert koji ću pamtiti cijeli život. Treba mi netko da me uštipne i kaže malom Jakovu šta je upravo najavio, svoj životni san. Zato dragi ljudi, čekam vas iduće godine u sklopu turneje ''Ja za čuda letim'' u srcu Arene koja će biti cijela 360°'', napisao je.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Bojan Zibar

S turnejom kreće u veljači, a datume i mjesta nastupa pogledajte OVDJE.

Jakov je prije nekoliko dana objavio i svoju prvu pjesmu ''Polje ruža'', poslušajte ju OVDJE.

