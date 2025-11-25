Skandal za skandalom! Jedna od top 5 misica odrekla se titule sa svjetskog izbora

Olivia Yacé, Miss Obale Bjelokosti i jedna od pet finalistica izbora za Miss Universe 2025., odrekla se titule Miss Universe Afrike i Oceanije.

Skandalima s ovogodišnjeg izbora za Miss Universe nema kraja.

Olivia Yacé, Miss Obale Bjelokosti Foto: Afp

Miss Universe top 5 Foto: Afp

Na Instagramu je objavila da se, "sa srcem punim zahvalnosti i dubokog poštovanja", odriče regionalne titule. Istaknula je da je kao predstavnica Obale Bjelokosti na Miss Universe 2025. iz prve ruke osjetila da može postići velike stvari unatoč preprekama, ali da želi ostati vjerna svojim vrijednostima – poštovanju, dostojanstvu, izvrsnosti i jednakim mogućnostima.

Naglasila je i da se njezina odluka odnosi i na "bilo kakvu buduću povezanost s Odborom Miss Universe".

Posebno je naglasila kako joj je najveća želja biti pozitivan uzor novim generacijama djevojaka, potaknuti ih da pomiču vlastite granice, samouvjereno ulaze tamo gdje misle da ne pripadaju i s ponosom prihvaćaju svoj identitet. Upravo dosljednost tim idealima kaže da ju je navela na ostavku.

Smatra da će joj povlačenje s pozicije Miss Universe Afrike i Oceanije omogućiti da se u potpunosti posveti vrijednostima koje smatra ključnima.

Samo nekoliko dana ranije odstupila je i predstavnica Estonije na ovogodišnjem izboru. Ona je 23. studenog objavila da se povlači s titule Miss Universe Estonije, navodeći kako se njezine vrijednosti i radna etika ne podudaraju s onima nacionalne direktorice Natalie Korneitsik.

Miss Universe Filipina Foto: Afp

Miss Universe Foto: Profimedia

Schaback je poručila da ostaje posvećena osnaživanju žena i borbi za jednakost, ali da će taj put nastaviti samostalno, bez ikakve daljnje povezanosti s Miss Universe Estonije.

Miss Universe 2025. - 2 Foto: Afp

Izbor su obilježile i glasine o namještanju pobjednice. O svemu je progovorila i sutkinja. Više čitajte OVDJE.

Što je o svemu rekla pobjednica, Meksikanka Fatima Bosch, pogledajte OVDJE.

