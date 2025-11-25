Thompsonova nećakinja i naš plesač imali su poseban razlog za bijeg u toplije krajeve

Lejdi i Ivan pobjegli su daleko od hladne zime te su otputovali u toplije krajeve.

Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, javila se s rajske destinacije na kojoj, ako je suditi prema Instagramu, uživa u medenom mjesecu sa svojim suprugom, poznatim plesačem Ivanom Jarnecom.

Prekrasnim prizorima pohvalila se upravo Lejdi na svom Instagramu profilu.

Podijelila je njihove prizore s plaže, prizore prirode, a i one na kojima uživa u koktelu.

"Aruba – Otok sreće'', napisala je uz fotke i tako otkrila njihovu destinaciju.

Ispod objava samo su se nizali komentari.

''Ne znam što je ljepše - vi ili priroda, divota. Uživajte'', ''Jaoooo'', ''Lijepi ste mi Jarneci'', ''Uživajte'', ''Predivni ste'', dio je komentara s Instagrama.

Podsjetimo, par se vjenčao u rujnu, a OVDJE pogledajte prizore s njihove bajkovite svadbe.

