Naša misica Laura otkrila kada se vraća u Hrvatsku nakon velikog svjetskog natjecanja!

Laura se za nekoliko dana vraća u Hrvatsku, a sada je na Instagramu otkrila i kada točno.

Laura Gnjatović, hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025., ušla je među 30 najboljih natjecateljica na velikom natjecanja u Tajlandu, a sada je odgovarala na pitanja svojih obožavatelja na društvenim mrežama.

Naime, fanove je zanimalo kada se naša prekrasna Laura napokon vraća u Hrvatsku.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

''29.11. 12h Zagreb aerodrom'', uz emotikone koji jasno pokazuju koliko se raduje povratku u Lijepu Našu.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Nakon natjecanja Laura je priznala koji trenutku s natjecanja će pamtiti zauvijek. Više o tome pisali smo OVDJE.

Laura Gnjatović - 3 Foto: Instagram Screenshot

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Podsjetimo, titulu Miss Universe osvojila je Meksikanka Fatima Bosch. OVDJE pročitajte što je poručila hejterima kada se prvi put oglasila nakon pobjede.

Fatima Bosch - 5 Foto: Instagram

