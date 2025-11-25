Naša misica Laura otkrila kada se vraća u Hrvatsku nakon velikog svjetskog natjecanja!

Laura se za nekoliko dana vraća u Hrvatsku, a sada je na Instagramu otkrila i kada točno.
Naime, fanove je zanimalo kada se naša prekrasna Laura napokon vraća u Hrvatsku.
Laura Gnjatović
''29.11. 12h Zagreb aerodrom'', uz emotikone koji jasno pokazuju koliko se raduje povratku u Lijepu Našu.
Laura Gnjatović
Nakon natjecanja Laura je priznala koji trenutku s natjecanja će pamtiti zauvijek. Više o tome pisali smo OVDJE.
Laura Gnjatović - 3
Laura Gnjatović
Laura Gnjatović
Podsjetimo, titulu Miss Universe osvojila je Meksikanka Fatima Bosch. OVDJE pročitajte što je poručila hejterima kada se prvi put oglasila nakon pobjede.
Fatima Bosch - 5
