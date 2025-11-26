Danijela Dvornik pokazala svoj dnevni boravak: ''Traje ova moja generalka!''

Nakon iscrpnog dana provedenog u velikoj predblagdanskoj generalki Danijela Dvornik pokazala je kako sada izgleda njezin besprijekorno uređen i toplo dekoriran dnevni boravak.

Danijela Dvornik oduševila je pratitelje prikazom toplog, uređenog i blagdanski uređenog doma.

Na društvenim je mrežama podijelila fotografiju svog dnevnog boravka, u kojem dominiraju svijetli tonovi, mekani jastuci i efektna umjetna vatrica, koja prostoru daje poseban cozy ugođaj.

Uz fotografiju je priznala da je ona svoju predblagdansku generalku već napravila.

''Naradila sam se… Boga mi, od jutros traje ova moja predblagdanska generalka. Morala sam ormare i svu garderobu raščistiti, organizirati, presložiti i konačno se oprostiti od nekih komada koji samo zauzimaju prostor kojeg uvijek kronično fali'', napisala je iskreno.

No, nakon što je savladala i najveći dio ormara, Danijela je nastavila u istom ritmu.

''Ali nisam stala samo na tome, uredila sam sve kompletno. Sada zadovoljna sjedim u trosjedu i uživam u čistoći, uz umjetnu vatricu i fejk pucketanje… ali baš me briga, bar me ne košta dodatnog rada i čišćenja'', našalila se aludirajući na praktične prednosti umjetnog kamina koji daje dojam pravog.

Dnevni boravak Danijele Dvornik - 2 Foto: Instagram

Preostalo joj je još urediti kupaonicu i kozmetiku, ali to je odlučila ostaviti za idući dan.

''Nisam više imala koncentracije, a ni snage'', priznala je.

No planovi za sutra već su spremni: jutarnji trening, odlazak u spizu i kuhanje ručka za prijateljicu Ladu. Dvije su prijateljice, kako kaže, već otvorile svoju jesensko-zimsku tradiciju ''jedemo po kućama'', s motom: ''gdje ima hrane za jednog, ima i za dvoje''.

Dnevni boravak Danijele Dvornik - 1 Foto: Instagram

Danijela Dvornik - 1 Foto: Instagram

50. rođendan Danijele Dvornik - 3 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Podsjetimo, Danijela živi na otoku Braču, a s pratiteljima nerijetko dijeli kako je uredila pojedine dijelove te kako uživa u toplini svog doma.

Jednom prilikom pohvalila se i kućicom u masliniku, a fotografije pogledajte OVDJE.

