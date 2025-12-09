Tajči nam je otkrila koju odluku nije lako donijela: ''Kasnije vidimo koliko su bile ključne''

Tajči je u Samoboru ponovno otvorila vrata svojih glazbenih uspomena. Zapjevala je pjesme koje dugo nije dijelila s publikom. Našem Dini Stošiću otkrila je u čemu Uživa kad nije na pozornici, ali i koju odluku nije lako donijela.

Dozu čiste nostalgije Tajči je donijela u Samobor. Taj grad posebno je birala za svoju malu turneju po Hrvatskoj.



''Večeras je posebno značajno zato što je to moj prvi samostalni koncert sa nekim pjesmama koje nisam dugo pjevala, recimo "Padam u nesvijest", "Kad se mrzi i voli", "Zauvijek devetnaest", "Noć od kristala", a i veselim se što je to baš Samobor jer ja sam tu kao mala često dolazila i volim ga''.



Nekad je na pozornicu izlazila sa sinovima, a sada je pred publiku došla s pjesmama koje godinama nije uživo pjevala. No treme nije bilo.

''Nemam tremu, nego stvarno samo veliko uzbuđenje. Dobro, imam novu ekipu krasnih glazbenika, tako da je tu isto ta jedna dimenzija uzbuđenja. Ali znaš, kad je dobra publika i kad su pjesme koje volimo i koje su iz srca, onda nema problema''.



A prije nastupa njeguje jedan tihi ritual.



''Ne, uglavnom pokušavam odmoriti glas prije nastupa, pogotovo kad je ovako vani hladno, šutnja pomaže, puno puno vode, hidracije, toplog čaja. Ja se stvarno pazim, nisam više ono u dvadesetima pa baš nemrem ne paziti''.

Kad se reflektori ugase, najviše cijeni jednostavne trenutke koji je vraćaju samoj sebi.''Mene i sad veseli taj jedan balans, balans između i glazbe, da li je to ti veliki koncerti ili gostovanja ili neki jazz u nekom manjem klubu i s druge strane moje vrtlarstvo, to što imam dvije gredice doma u dvorištu ili recimo, ja strašno volim kuhati doma ili čitati, pisati. Evo, završila sam manu script za memoar, tako da ja volim taj balans i dosta mi je važan''.U životu je donijela mnogo važnih odluka, ali jedna se posebno urezala.''Pa bilo mi je teško donijeti odluku da odem na studij mjuzikla kad sam otišla odavde. Mislim bilo je teško, ima tih puno manjih, što mislimo da su manje odluke, ali su teške i onda tek kasnije vidimo koliko su nam bile ključne''.

Iako živi između Hrvatske i SAD-a, prosinac provodi s domaćom publikom - u Vukovaru, Zagrebu, Bjelovaru i drugim gradovima. A i u njima potvrdit će da njezine pjesme ne gube sjaj jer dobra emocija uvijek pronađe put.

