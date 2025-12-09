Znate li čiji je ovo sin? Prvi put se pojavio na crvenom tepihu sa slavnom majkom

Sin Gwyneth Paltrow i Chrisa Martina prvi se put pojavio na crvenom tepihu uz slavnu majku na premijeri njezina novog filma u Los Angelesu.

Moses Martin, 19-godišnji sin glumice Gwyneth Paltrow, po prvi je put zakoračio na crveni tepih, i to kako bi pružio podršku svojoj majci na premijeri njezina novog filma "Marty Supreme" u Los Angelesu.

Gwyneth i Moses zajedno su pozirali fotografima ispred kazališta Samuel Goldwyn, a pažnju su privukli i pažljivo odabranim stajlinzima.

Gwyneth Paltrow sa sinom Foto: Profimedia

Glumica je nosila sofisticiranu crnu haljinu bez naramenica iz vlastite modne linije Gwyn, dok se Moses odlučio za ležerniju varijantu – kombinaciju smeđih hlača, pulovera od brušene kože i klasičnih cipela.

Gwyneth Paltrow sa sinom Foto: Profimedia

Gwyneth Paltrow sa sinom Foto: Profimedia

Ovo je rijetka javna pojava mladića kojeg je Paltrow dobila u braku s glazbenikom Chrisom Martinom, pjevačem grupe Coldplay.

Moses i njegova starija sestra Apple (21) uglavnom se drže podalje od reflektora, iako ih majka povremeno pokaže na društvenim mrežama.

Moses Foto: Gwyneth Paltrow/Instagram

Tako je prošlog mjeseca objavila fotografiju sa sinom tijekom večere u New Yorku, gdje je Moses sjedio za stolom s poznatim prijateljicama njegove majke, poput Demi Moore i Sare Foster. Prije toga viđen je u lipnju, kada je s ocem Chrisom Martinom proveo Dan očeva u šetnji Manhattanom.

