Jeste li već čuli za ženu koja je odlazak na misu pretvorila u viralni hit?

U moru korisnika TikToka istaknula se ova Amerikanka Kimberly Davis koja je svojim upečatljivim outfitima za crkvu osvojila pratitelje.

Među brojnim profilima na TikToku koji objavljuju različit sadržaj istaknula se ova žena.

Amerikanka Kimberly Davis popularnost je stekla snimanjem svojih outfita za crkvu, a svojom simpatičnošću osvojila je srca diljem svijeta.

Kimberly Davis - 3 Foto: TikTok

Na početku videa Kimberly prvo pokaže što će nositi, a posebno se svima sviđa dio u kojem pokaže parfem te ga ''špricne'' po sebi.

Osim sebe, za crkvu spremi i svog supruga koji uvijek nosi šešir.

Kimberly Davis - 4 Foto: TikTok

Kako je sticala pratitelje, Kimberly je odlučila pokazivati i što nosi svaki dan na posao.

Dosad ju je zapratilo više od 1,4 milijuna ljudi.

Kimberly Davis - 2 Foto: TikTok

Žene, jeste li naletjele na urnebesne snimke markantnog odvjetnika talijanskog porijekla? O kome se radi pogledajte OVDJE.

