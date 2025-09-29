Jeste li već čuli za ženu koja je odlazak na misu pretvorila u viralni hit?

U moru korisnika TikToka istaknula se ova Amerikanka Kimberly Davis koja je svojim upečatljivim outfitima za crkvu osvojila pratitelje.
Amerikanka Kimberly Davis popularnost je stekla snimanjem svojih outfita za crkvu, a svojom simpatičnošću osvojila je srca diljem svijeta.
Kimberly Davis - 3 Foto: TikTok
Na početku videa Kimberly prvo pokaže što će nositi, a posebno se svima sviđa dio u kojem pokaže parfem te ga ''špricne'' po sebi.
@kimberlydickersondavis Good morning everybody. Let’s go praise The Lord!! #marriedcouple #plussizefashion #praiseandworship #churchtiktok ♬ Deliver Me (This Is My Exodus) (feat. Le'Andria Johnson) - Donald Lawrence & The Tri-City Singers
Osim sebe, za crkvu spremi i svog supruga koji uvijek nosi šešir.
Kimberly Davis - 4 Foto: TikTok
Kako je sticala pratitelje, Kimberly je odlučila pokazivati i što nosi svaki dan na posao.
@kimberlydickersondavis Good morning everybody. Let’s gooo!!! #workedition #plussizefashion #praiseandworship ♬ I'm Blessed - Rev. Clay Evans
Dosad ju je zapratilo više od 1,4 milijuna ljudi.
Kimberly Davis - 2 Foto: TikTok
Žene, jeste li naletjele na urnebesne snimke markantnog odvjetnika talijanskog porijekla? O kome se radi pogledajte OVDJE.
