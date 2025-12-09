"Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta

Severina je objavila provokativne fotografije iz muškog WC-a u prozirnoj haljini te izazvala lavinu reakcija.

Naša pjevačica Severina je još jednom dokazala zašto je jedna od najoriginalnijih osoba domaće scene.

Na svom Instagramu objavila je seriju provokativnih fotografija snimljenih, ni manje ni više, nego u muškom WC-u, a uz njih je kratko poručila: "Nije krivi WC".

Na fotografijama nosi prozirnu haljinu ukrašenu lancima, visoke potpetice i upečatljiv make-up, dok pozira na WC školjki i uz pisoar. Sve je to, naravno, snimljeno s umjetničkim dodirom fotografkinje Jelene Balić, s kojom Severina već godinama surađuje.

Reakcije njezinih pratitelja ne prestaju – od komplimenata do pohvala za hrabrost i smisao za humor.

"Ti bokca", "Prelijepa Severina u seksi izdanju", "Je l' zadrhtala ruka snimatelju", "Definitivno boginja regije", "Opasno dobra", "Za ekipu slabijeg srca - oprez. Udara!", Ona je X-faktor", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Iako bi se na prvi pogled moglo činiti da se radi samo o šok-fotografijama, poruka koju Severina želi poslati je jasna: ljubav, sloboda izražavanja i autentičnost.

Podsjećamo, Severina je ponovno posjetila sud, a OVDJE pročitajte što je rekla nakon ročišta.

