"Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta

Severina je objavila provokativne fotografije iz muškog WC-a u prozirnoj haljini te izazvala lavinu reakcija.
Na svom Instagramu objavila je seriju provokativnih fotografija snimljenih, ni manje ni više, nego u muškom WC-u, a uz njih je kratko poručila: "Nije krivi WC".
Na fotografijama nosi prozirnu haljinu ukrašenu lancima, visoke potpetice i upečatljiv make-up, dok pozira na WC školjki i uz pisoar. Sve je to, naravno, snimljeno s umjetničkim dodirom fotografkinje Jelene Balić, s kojom Severina već godinama surađuje.
Reakcije njezinih pratitelja ne prestaju – od komplimenata do pohvala za hrabrost i smisao za humor.
"Ti bokca", "Prelijepa Severina u seksi izdanju", "Je l' zadrhtala ruka snimatelju", "Definitivno boginja regije", "Opasno dobra", "Za ekipu slabijeg srca - oprez. Udara!", Ona je X-faktor", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.
Iako bi se na prvi pogled moglo činiti da se radi samo o šok-fotografijama, poruka koju Severina želi poslati je jasna: ljubav, sloboda izražavanja i autentičnost.
Podsjećamo, Severina je ponovno posjetila sud, a OVDJE pročitajte što je rekla nakon ročišta.
