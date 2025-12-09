Baby Lasagna pohvalio se novim velikim uspjehom ''Moji prijatelji su mi rekli...''

Baby Lasagna najavio je kako će u kolovozu 2026. nastupati na Sziget Festivalu.

Gotovo dvije godine otkako je osvojio drugo mjesto na Eurosongu Baby Lasagna nastavlja s uspjesima u glazbi.

Kako je objavio na svojem Instagramu, Umažanin će u ljeto 2026. nastupati na Sziget Festivalu, koji će se održati od 11. do 15. kolovoza. Glavni izvođači idućeg izdanja su Florence + The Machine, Lewis Capaldi, sombr i Twenty One Pilots, a osim Lasagne i njih nastupaju Ashnikko, bbno$, Biffy Clyro, Dom Dolla, Paris Paloma, Charlotte Cardin i Joris Voorn.

Baby Lasagna - 3 Foto: Instagram

Baby Lasagna - 2 Foto: Instagram

Baby Lasagna - 2 Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Novi Trumpov gaf obišao svijet: Nije pogriješio jednom, već dva puta!

Najavu nastupa najavio je šaljivom prepiskom sa stranicom festivala na Instagramu.

"Moji prijatelji su mi rekli da bih trebao svirati tu iduće godine. Bio bih vrlo sretan kada bi se to dogodilo", napisao im je Baby Lasagna, na što mu je Sziget Festival odgovorio: "Drago mi je da si se javio. Vrlo si dobar izvođač sa super pjesmama i bio bih sretan kada bi došao ovamo svirati."

Baby Lasagna Foto: Instagram Screenshot

Baby Lasagna - 7 Foto: Baby Lasagna/Instagram

Elizabeta Ružić i Baby Lasagna - 1 Foto: Instagram

To je samo jedan u nizu velikih europskih festivala na kojima je nastupao Baby Lasagna, među kojima su i Sea Star, Nova Rock, EXIT i Appelpop.

Nedavno je objavio singl s Vojkom V, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako je proslavio 30. rođendan, pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi

Pogledaji ovo Celebrity Pjevač tragično preminuo: "Nema riječi za ovakav gubitak''