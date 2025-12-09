Kazalište kakvo još nismo vidjeli: Cluedo nas pretvara u detektive

Satiričko kazalište Kerempuh priprema novu predstavu, krimikomediju "Cluedo – društvena igra na sceni", nastalu prema adaptaciji popularnog filma "Clue" (1985.), čija će se hrvatska praizvedba u režiji Nine Kleflin održati u petak, 19. prosinca 2025. u 20:00 sati.

Predstavu je napisala nagrađivana dramatičarka i glumica Sandy Rustin prema scenariju Jonathana Lynna, a njezina je adaptacija trenutačno jedan od najizvođenijih američkih kazališnih komada.

Šestero je gostiju koji se međusobno ne poznaju (ako je vjerovati ljudima koji lažu) pozvano na večeru koju organizira anonimni domaćin u velebnom i misterioznom dvorcu. Svatko od njih dobit će ime specijalno za tu priliku; gospođica Scarlet, gospođa Peacock, gospođa White, pukovnik Mustard, profesor Plum i gospodin Green.

Ubrzo se otkriva kako su svi žrtve istog ucjenjivača koji je druženje i organizirao. Svakome je dodijeljeno oružje i mogućnost izbora. Ili će dvostruko platiti ucjenjivaču ili ubiti nedužnog batlera.

Sve se kritike adaptacije Sandy Rustin slažu u jednom; najveća je vrlina ovog teksta njegov ples po rubu između napete atmosfere i urnebesne zabave jer upravo tako inteligentnim postavkama otvara sjajne mogućnosti žongliranja s oba ta svijeta, što je iznimno pogodno za izgradnju uloga i apsurdnih situacija koje se nižu u vrtlogu komičnog crescenda.

Ova slojevita i razgranata priča istovremeno je i napeti misterij, kao i autoironična farsa s dinamičnim dijalozima te se često opisuje kao whodunnit žanr unutar kriminalističke komedije u kojoj centralno mjesto ima potraga za počiniteljem zločina.

Britka i iznimno duhovita komedija oživjet će likove i situacije iz kultne društvene igre koju su obožavale mnoge generacije. Promišljena u dijalogu, uz to sadrži i arsenal neverbalne komike te je nenadmašan predložak za glumačke bravure. Već nakon prvih nekoliko prizora posve je jasno zbog čega je ovaj tekst toliko igran po cijelom svijetu. Njegov neodoljiv scenski šarm verbalne, ali i slapstick komedije osvaja na prvu i ujedinjuje nas u transcendentalnom kazališnom doživljaju i eskapizmu kakav nudi jedino humor.

U predstavi igraju: Domagoj Ivanković, Ornela Vištica, Tanja Smoje, Ana Maras Harmander, Mia Begović, Filip Detelić, Marko Makovičić, Matija Šakoronja, Dražen Čuček, Anica Kontić i Jakov Zovko.

Prijevod, režiju i adaptaciju potpisuje Nina Kleflin, dramaturginja je Dora Delbianco, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Sara Lovrić Katić, koreograf Damir Klemenić, autor glazbe Tomislav Babić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, a asistent redateljice Slaven Krejačić.

Ulaznice su dostupne na blagajni i web-stranici kazališta: www.kazalistekerempuh.hr