Znate li tko je ovo na slici? Mi je na prvu nismo prepoznali

Pjevačica ima 67 godina, a svojim posljednjim izdanjem iz Pariza pomalo je zabrinula svoje vjerne obožavatelje.
Madonna je stigla u Pariz na početak Tjedna mode, no njezin najnoviji izlazak uopće nije nalikovao glamuroznim izdanjima po kojima je postala globalna zvijezda.
Kraljica Popa, koja danas ima 67 godina, viđena je u šetnji s 29 godina mlađim dečkom Akeemom Morrisom, a paparazzi su je snimili u izdanju koje je iznenadilo mnoge.
Umjesto raskošnih kostima ili dizajnerskih kreacija Madonna se odlučila potpuno skriti – lice je prekrila velikim crnim sunčanim naočalama, a cijelo tijelo omotala blijedoplavim šalom, kojim je pokušala izbjeći neželjene poglede fotografa.
U jednom trenutku izgledala je gotovo neprepoznatljivo dok je hodala u širokim crnim trapericama, predimenzioniranoj jakni s krznom i glomaznim cipelama.
Madonna je nedavno zabrinula svoje obožavatelje kada je isplivao video na kojem je jedva hodala. Video pogledajte OVDJE.
Njezina kći Lourdes Leon snimljena je u Milanu, a kada vidite fotke, bit će vam jasno zašto je paparazzi prate u stopu. Fotke su OVDJE.
