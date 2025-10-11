Tko je žena koja je metropolom prošla u sve samo ne običnom outfitu? Proslavila se 2022. godine

Neobični stil srpske pjevačice Zorje privukao je poglede prolaznika na sunčanu subotu u metropoli.

Na zagrebačkoj špici ove subote glavna atrakcija bila je ova dama.

Srpska pjevačica Zorja viđena je u centru grada, prošetavši užurbanim gradskim ulicama u odvažnom, futurističkom outfitu koji je privukao poglede.

Zorja Foto: Josip Moler / CROPIX

Na fotografijama koje prenosimo, Zorja nosi kombinaciju visokih crnih čizama, voluminoznih bijelih hlača i slojevitog crno-bijelog sakoa s krojem koji asimetrično ocrtava figuru. U kontrastu klasičnog i avangardnog, cijeli styling odiše modnim eksperimentom – dovoljno sofisticiran, ali i pomalo neočekivan za šetnju gradom.

Zorja Foto: Josip Moler / CROPIX

Tko je uopće Zorja?

Ime Zorja nosi široj javnosti možda nejasno značenje – ali ispod tog umjetničkog pseudonima krije se Zorica Pajić (rođena 5. rujna 1996. u Beogradu).

Ona je srpska pjevačica, tekstopiskinja i producentica, koja je prodrla u glazbenu scenu sudjelovanjem u popularnom talent showu Zvezde Granda.

Već za vrijeme studija violine u Beogradu i izvođenjima na ulici i folklornim nastupima privlačila je pažnju – bivala je primjećena i na ulicama Novog Sada i Beograda pjevajući i svirajući violinu kako bi zaradila za školu.

Zorja - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Karijera joj je ubrzo nakon ''Grand'' faze krenula uzlazno: objavila je singlove poput ''Lutka od porcelana'', ''Želim'' i ''Zorja'', a poseban publicitet dobila je svojim nastupima u natjecanju Pesma za Evroviziju ‘22 s pjesmom Zorja, gdje je osvojila visoko treće mjesto te bila veliki favorit za odlazak na Eurosong i proslavila se diljem regije.

Zorja - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Također se natjecala i 2024. godine s pjesmom ''Lik u ogledalu'', i opet završila na trećem mjestu.

Na Instagramu ju prati 54 tisuće ljudi s kojima redovno dijeli novosti.

