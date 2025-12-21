Ovako se prepuna zagrebačka Arena zabavljala uslijed najraskošnijeg finala showa u Hrvatskoj!

Finale Supertalenta ispunilo je Arenu Zagreb!

Spektakularno finale Supertalenta u Areni Zagreb okupilo je tisuće gledatelja iz cijele Hrvatske, a atmosferu su dodatno podigli i posebni trenuci iz publike, a sve je publici na društvenim mrežama prenio naš Zdravko Vukelić.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li kome ovaj Talijan posvećuje svaki nastup? Bolan gubitak zauvijek ga je obilježio

Publika u Areni uživala je u glazbi, plesu, akrobacijama i uzbudljivoj atmosferi, a večer je već sada upisana kao jedan od najraskošnijih televizijskih događaja godine.

Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Glasajte za svog favorita! Svi nastupi u finalu Supertalenta su odrađeni

Sve o finalu Supertalenta čitajte OVDJE.

OVDJE pogledajte kako je izgledao izlazak žirija na veliku pozornicu Supertalenta u Areni Zagreb!

1/4 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Skromni skladištar Mario najveće je otkriće ove sezone Supertalenta!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Imamo video: Pogledajte kakvu je ludnicu Svebor napravio s trubačima!

Pogledaji ovo Celebrity Ni teška ozljeda nije ju spriječila da da najbolje od sebe: ''Životu se treba prilagoditi''