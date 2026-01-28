Prizori zanosne plavuše na plaži podsjetili su na one iz kultne serije!

Tegan Kynaston uživala je s obitelji na plaži, a u crvenom bikiniju izgledala je kao junakinje iz serije ''Spasilačka služba''.

Tegan Kynaston, 40-godišnja supruga australskog radijskog DJ-a Kylea Sandilandsa (54), ukrala je poglede dok je uživala na plaži u Sydneyju.

U društvu sina Otta i obiteljskih prijatelja, provela je dan uz more, a njezin izgled nije prošao nezapaženo.

Tegan Kynaston Foto: Profimedia

Odjenula je upečatljiv crveni bikini, koji je sjajno pristajao njezinoj vitkoj i zategnutoj figuri. Gornji dio badića isticao je njezina ramena i dekolte, dok je kroj naglasio uzak struk i duge, fit noge. Cijela kombinacija podsjećala je na bezvremensku estetiku serije ''Spasilačka služba'', ali s modernim obratom.

Pogledaji ovo Celebrity Pjevač koji ima duet sa Severinom sklopio brak s partnerom: ''Upravo vjenčani''

Uz minimalan nakit, crnu šiltericu i raspuštenu kosu koja joj je padala preko ramena, Tegan je izgledala opušteno, ali itekako dotjerano. Svaki njezin korak po pijesku djelovao je samouvjereno, a njezin osmijeh dodatno je naglasio koliko uživa u trenucima s obitelji.

Tegan Kynaston Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ljubav jača od brojki: Njemu je 35, njoj 58 godina, ali njihova ljubav nadilazi sve brojčane prepreke

Fotografi su je pratili dok je bezbrižno šetala obalom i uživala u igri s malenim Ottom, a prizori su pokazali skladnu obiteljsku atmosferu u kojoj je Tegan – i više nego ikad – blistala u punom sjaju.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Je li došao kraj eri tužne princeze? Novi imidž miljenice Monaka razveselio je njezine fanove

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Romantični prizori otkrili gdje naša zlatna olimpijka provodi medeni mjesec s novopečenim suprugom!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Daleko od svjetla reflektora: Ljubav modela i zgodnog glazbenika postala je stvarnost ljepša od filma!