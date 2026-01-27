Kakvi prizori! Naši rukometaši poslije trijumfa sa Slovenijom poletjeli u zagrljaje najmilijih

Nakon pobjede nad Slovenijom, hrvatski rukometaši slavili su uz zagrljaje i poljupce s najmilijima u Malmö Areni.

Nakon važne pobjede Hrvatske protiv Slovenije u drugom krugu Europskog prvenstva u rukometu, Malmo Arena postala je poprište dirljivih prizora koje kamere nisu propustile zabilježiti.

Hrvatski rukometaši slave pobjedu u Malmou - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Igrači poput Luke Cindrića, Ivana Martinovića i Mateja Mandića nisu skrivali emocije – slavili su sa suigračima, ali i pohrlili prema tribinama gdje su ih dočekali članovi obitelji i voljene osobe.

Hrvatski rukometaši slave pobjedu u Malmou - 6 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave pobjedu u Malmou - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Atmosfera u dvorani bila je nabijena emocijama. Grlilo se, ljubilo i slavilo s osmijehom koji govori više od riječi. Na fotografijama koje su obišle regiju, vidi se kako igrači pronalaze utočište i snagu u zagrljaju najbližih. Netko u naručju svoje djevojke, netko s djetetom u rukama, a netko uz nježan poljubac podrške.

Hrvatski rukometaši slave pobjedu u Malmou - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave pobjedu u Malmou - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ovi trenuci podsjećaju da su iza svakog sportskog uspjeha ljudi, poput obitelji, partnera i djece koji žive svaki stres, svaku pobjedu i poraz zajedno s igračima. Emotivna snaga koju daju upravo ti trenuci često je presudna kad se odlučuje na terenu.

