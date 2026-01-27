Konstrakta objavila pjesmu za Eurosong, ali ju nećemo vidjeti na pozornici

Konstrakta je objavila pjesmu "Prva" kao nastavak svog eurovizijskog serijala, ali izvan natjecanja.

Konstrakta je objavila novu pjesmu za Eurosong pod naslovom "Prva", ali bez namjere da uđe u natjecanje, uz tvrdnju "samoproglašenje je rješenje".

Na njoj svojstven način u nekoliko rečenica objasnila je o čemu se radi.

"Pjesma 'Prva' je objavljena u okviru kampanje KZE26 kao treća epizoda našeg eurovizijskog serijala, nakon pjesama 'In corpore sano' i 'Novo, bolje'. Umjesto sudjelovanja u službenoj natjecateljskoj proceduri, odlučili smo se za paralelnu platformu – KZE26 – kao prostor samostalnog pozicioniranja i bez ambicija odlaska na Eurosong", komentirala je Konstrakta.

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete je? Razmažena ljepotica iz kultne serije sve je zabrinula prizorom u kolicima

Time se eurovizijski serijal ove godine nastavlja kao autorski projekt, nezavisan od natjecateljskih procedura.

"Ovakav pristup smatramo logičnim nastavkom serijala, imajući u vidu okolnosti u kojima danas funkcionira i sam Eurosong. Službeni popis zemalja koje sudjeluju na Eurovision Song Contest 2026. je kraći za 5 zemalja u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da posljednjih godina i sami sudionici preispituju kako se deklarativni principi apolitičnosti na kojima Eurosong insistira selektivno i pristrano provode u praksi. Za ovu priliku imamo i staru krilaticu - na Eurosong pod našim uvjetima", zaključila je pjevačica.

Konstrakta - 4 Foto: Vedran Levi/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Thompson najavio koncert izvan Hrvatske, evo gdje i kada nastupa!

Pjesma "Prva" objavljena je na kanalu Zemlje gruva i svim digitalnim platformama u periodu pojačanog interesa javnosti za Eurosong i nacionalne selekcije širom diljem Europe.

Konstrakta - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Glazbu za singl potpisuju Milovan Bošković i Ana Đurić, a tekst Ana Đurić. Video spot je najavljen za 28. veljače ove godine.

Galerija 16 16 16 16 16

I tako je Konstrakta kao i dosad ostala vjerna sebi i umjetnosti koja ju čini izuzetno posebnom, a i značajnom na sceni u svakom smislu.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 inMagazin Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati''

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Ljubav holivudskog fenomena traje 69 godina: Ovo je njihova priča otpornija od svake prepreke

Pogledaji ovo inMagazin Vesna Pisarović o povratku u Hrvatsku: ''Slučajno sam došla s malim koferom i ostala dvije godine''