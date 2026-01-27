Prepoznajete je? Razmažena ljepotica iz kultne serije sve je zabrinula prizorom u kolicima

Jamie‑Lynn Sigler zabrinula je obožavatelje jer je snimljena kako je guraju u invalidskim kolicima usred borbe s multiplom sklerozom.

Američku glumnicu Jamie-Lynn Sigler šira publika imala je prilike najbolje upoznati u kultnoj seriji "The Sopranos" u kojoj smo ju gledali kao Meadow Soprano, razmaženu i pametnu kći glavnog lika Tonya i njegove žene Carmele Soprano.

Jamie-Lynn karijeru je nastavila graditi i nakon Sopranosa te pojavila se u drugim serijama i filmovima, ali sa samo 20 godina suočila se s ozbiljnom dijagnozom multiple skleroze koja joj je promijenila život.

The Sopranos Foto: Profimedia

Jamie-Lynn Sigler Foto: Profimedia

Ovih dana svoje je obožavatelje zabrinula fotografijama na kojima je snimljena u invalidskim kolicima u zračnoj luci, piše Daily Mail. 45-godišnja glumica izgledala je iscrpljeno, ali je okupljeni fotografima rekla da se osjeća dobro. Kasnije je viđena kako hoda bez pomoći nakon što je prošla kroz terminal te se sama popela u automobil koji ju je čekao.

Jamie-Lynn Sigler Foto: Profimedia

Inače, glumica se nedavno pojavila u seriji ''Uvod u anatomoiju'', gdje je tumačila gošću-liječnicu, dr. Lauru Kaplan, koja boluje od multiple skleroze – iste bolesti s kojom se Sigler i sama bori.

Nedavno je otvoreno u intervjuu za Good Morning America progovorila o svojoj dijagnozi, ali i godinama u kojima ju je skrivala.

"Da mi je netko prije 25 godina, kad sam dobila dijagnozu i kad sam to morala skrivati jer sam mislila da više nikad neću raditi, rekao da ću jednog dana zbog MS-a inspirirati ulogu u ''Uvodu u anatomiju'', ne bih mu vjerovala," izjavila je emotivno.

"Moj prvi kadar, u kojem izgovaram 'imam MS', bio je vrlo emotivan za mene'', objasnila je.

Objasnila je koliko joj je bilo važno na ekranu prikazati lik koji autentično živi s multiplom sklerozom. Također je naglasila kako se nada da će uloga koju je sada utjelovila inspirirati druge koji se također bore s ovom bolešću, za koju ne postoji lijek.

"Svi u životu nosimo određene terete – stvari kroz koje moramo prolaziti, s kojima se moramo nositi ili zbog kojih osjećamo sram ili krivnju. Nadam se da će netko, gledajući moju priču iz vlastite perspektive, u njoj pronaći više mogućnosti i nade za sebe'', zaključila je.

Jamie-Lynn danas, osim kao glumica, djeluje i kao aktivistica za oboljele od multiple skleroze.

