Thompson najavio koncert izvan Hrvatske, evo gdje i kada nastupa!

Thompson je najavio koncert u Širokom Brijegu 13. veljače, proširujući svoju dvoransku turneju izvan Hrvatske.
Glazbenik će nastupiti 13. veljače 2026. u športskoj dvorani Pecara, kako je i najavio u objavi na društvenim mrežama.
"Dragi prijatelji, najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu koji će se održati 13. veljače 2026. godine u športskoj dvorani Pecara. Informacije o prodaji ulaznica bit će objavljene uskoro."
Thompson u Sinju - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
Thompson u Sinju - 6 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
Thompson je nakon velikih open-air nastupa u Zagrebu i Sinju krenuo na dvoransku turneju, koju je otvorio u Osijeku dvama koncertima 21. i 22. studenog. Uslijedili su nastupi u Varaždinu (7. i 8. prosinca), Zadru (12. i 13. prosinca), Zagrebu (27. prosinca), Poreču (10. i 11. siječnja), te Splitu (16. i 17. siječnja). Rijeka je na rasporedu 6. i 7. veljače, a potom slijedi Široki Brijeg.
