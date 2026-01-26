Znate li baš sve o filmu koji je prije 10 godina zaludio svijet?

Ovaj film osvojio je brojne nagrade, a ušao je u povijest kao jedan od filmova koji je prikupio najviše nominacija za nagradu Oscar.

Filmski hit iz 2016. godine zaludio je publiku diljem svijeta, osvojio brojne nagrade i zacementirao status modernog klasika.

S upečatljivim vizualima, prepoznatljivom glazbom i glumačkim dvojcem koji je mnogima ostao u pamćenju, ''La La Land'' je ostavio trajan trag na suvremenu kinematografiju.

Donosimo vam kviz koji će provjeriti koliko ste pažljivo pratili radnju, likove i detalje iz filma. Riješite ga i provjerite – jeste li ga gledali samo jednom ili ste pravi poznavatelj?





