''La La Land''
Znate li baš sve o filmu koji je prije 10 godina zaludio svijet?
Piše H.L.,
Danas
@ 20:30
Zanimljivosti
Film ''La La Land''
Foto: Profimedia
Ovaj film osvojio je brojne nagrade, a ušao je u povijest kao jedan od filmova koji je prikupio najviše nominacija za nagradu Oscar.
Filmski hit iz 2016. godine zaludio je publiku diljem svijeta, osvojio brojne nagrade i zacementirao status modernog klasika.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
pokazao prsten!
Pjevač koji ima duet sa Severinom sklopio brak s partnerom: ''Upravo vjenčani''
S upečatljivim vizualima, prepoznatljivom glazbom i glumačkim dvojcem koji je mnogima ostao u pamćenju, ''La La Land'' je ostavio trajan trag na suvremenu kinematografiju.
Donosimo vam kviz koji će provjeriti koliko ste pažljivo pratili radnju, likove i detalje iz filma. Riješite ga i provjerite – jeste li ga gledali samo jednom ili ste pravi poznavatelj?
Celebrity obitelj koja ne silazi s naslovnica: Jeste li pravi fan Beckhamovih? Kviz je OVDJE.
Možeš li prepoznati Jima Carreyja i iza najluđih maski? OVDJE pronađite kviz.
Omogući obavijesti i budi uvijek u toku