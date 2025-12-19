Izbornik Dalić bio je poseban gost na duhovnoj obnovi za muškarce u Bazilici svetog Antuna Padovanskog

Zlatko Dalić sudjelovao je na duhovnoj obnovi koju je predvodio fra Stjepan Brčina.

Isti dan kada je bio dio humanitarnog spektakla Zaklade Ana Rukavina Želim život, Zlatko Dalić bio je gost na još jednom događaju.

U srijedu u bazilici sv. Antuna Padovanskog održana je duhovna obnova za muškarce, koja se opisuje kao događaj koji okuplja vjernike željne produbljenja duhovnog života, zajedništva i ohrabrenja u suočavanju sa svakodnevnim izazovima. Program je uključivao svetu misu, euharistijsko klanjanje i slavljenje, a predvodio ga je fra Stjepan Brčina.

Zlatko Dalić - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zlatko Dalić - 5 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zlatko Dalić - 4 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije viđen je kako sjedi u prvom redu, izazvavši veliki interes. Okupljenima je podijelio osobno svjedočanstvo vjere, govoreći o odgovornosti vođenja, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu.

Zlatko Dalić - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Zlatko Dalić - 3 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Zlatko Dalić - 6 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Dotaknuo se i koliko mu je važno oslanjanje na vjeru u trenucima uspjeha, ali i onda kada stvari ne idu po planu, što je publika popratila s velikom pažnjom.

Ovoga ljeta imao je svoje svjedočanstvo o vjeri, o čemu više čitajte OVDJE.

Nedavno je imao slavnog gosta u svom varaždinskom restoranu, o čemu više čitajte OVDJE.

