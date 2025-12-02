Blagdanski ugođaj u domu Elle Dvornik: Ukras posvećen pokojnom ocu razgalio srca pratitelja

Uoči blagdanske sezone Ella Dvornik snimila je svoj dom i pokazala kako ga je pretvorila u toplu, čarobnu oazu, a jedan detalj posebno je dirnuo njezine pratitelje.
Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik oduševila je pratitelje pokazavši kako je uredila svoj stan u blagdanskom duhu.
Na društvenim mrežama otkrila je proces dekoriranja, a prizori iz njezina doma odišu toplinom i pravim božićnim raspoloženjem.
Ella je ove godine odabrala raskošno ukrašeno božićno drvce prepuno decentnih zlatnih tonova, velikih mašni i toplih lampica koje prostoru daju posebno ugodnu atmosferu. Svaki kutak njezina dnevnog boravka uređen je s pažnjom na detalje – od biljaka, polica i dekoracija, pa sve do sitnih božićnih dodataka koji stvaraju savršeni cozy ugođaj.
Ella Dvornik na Instagramu - 7 Foto: Instagram
Ella Dvornik na Instagramu - 6 Foto: Instagram
Ella Dvornik na Instagramu - 3 Foto: Instagram
Ella Dvornik na Instagramu - 5 Foto: Instagram
No, jedan detalj posebno je dirnuo njezine pratitelje. Na zidu boravka nalazi se portret njezina pokojnog oca, glazbenika Dina Dvornika, kojemu je Ella dodala blagdanske lampice, stvarajući tako nježan i emotivan hommage.
Ella Dvornik na Instagramu - 2 Foto: Instagram
''Boje su top'', ''Ajmeee, presavršeno, oduševljena sam'', ''Jako su ti lijepi ukrasi'', ''Jako lijepo izgleda'', pišu joj pratitelji.
Ella je nedavno otkrila i kako je dobila ime, iza svega se krije glazbena priča koju malo tko zna. Više pročitajte OVDJE.
