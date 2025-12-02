Blagdanski ugođaj u domu Elle Dvornik: Ukras posvećen pokojnom ocu razgalio srca pratitelja

Uoči blagdanske sezone Ella Dvornik snimila je svoj dom i pokazala kako ga je pretvorila u toplu, čarobnu oazu, a jedan detalj posebno je dirnuo njezine pratitelje.

Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik oduševila je pratitelje pokazavši kako je uredila svoj stan u blagdanskom duhu.

Na društvenim mrežama otkrila je proces dekoriranja, a prizori iz njezina doma odišu toplinom i pravim božićnim raspoloženjem.

Ella je ove godine odabrala raskošno ukrašeno božićno drvce prepuno decentnih zlatnih tonova, velikih mašni i toplih lampica koje prostoru daju posebno ugodnu atmosferu. Svaki kutak njezina dnevnog boravka uređen je s pažnjom na detalje – od biljaka, polica i dekoracija, pa sve do sitnih božićnih dodataka koji stvaraju savršeni cozy ugođaj.

No, jedan detalj posebno je dirnuo njezine pratitelje. Na zidu boravka nalazi se portret njezina pokojnog oca, glazbenika Dina Dvornika, kojemu je Ella dodala blagdanske lampice, stvarajući tako nježan i emotivan hommage.

''Boje su top'', ''Ajmeee, presavršeno, oduševljena sam'', ''Jako su ti lijepi ukrasi'', ''Jako lijepo izgleda'', pišu joj pratitelji.

Ella je nedavno otkrila i kako je dobila ime, iza svega se krije glazbena priča koju malo tko zna. Više pročitajte OVDJE.

