Svi žele na koncert mladog Jakova u Areni: Ulaznice se čeka i po pola sata!

Interes za koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb nadmašio je sva očekivanja – ulaznice se čeka i po pola sata.
Nakon pada stranice zbog velike navale napokon je počela prodaja ulaznica za koncert Jakova Jozinovića u zagrebačkoj Areni.3 vijesti o kojima se priča Izdanje za pamćenje Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole! ''nakon niza pretraga...'' Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...'' "Molimo te, reci nam..." Nastao je vrisak kad je srpski miljenik usred koncerta pročitao što piše na papiru koji mu je uručen iz publike!
Mladi Slavonac, koji trenutačno rastura diljem regije, u Areni će nastupiti 19. lipnja 2026. godine, a interes publike za taj koncert nadmašio je sva očekivanja.
Jakov Jozinović - 4 Foto: Bojan Zibar
Pogledaji ovo Celebrity Video seks-bombe u bazenu užario je mreže: ''60 godina?! Kakva je to magija?''
Na službenoj stranici za kupnju ulaznica korisnici su preusmjereni u ''čekaonicu'', gdje ih dočekuje poruka da je zbog velikog interesa potrebno pričekati svoj red.
Čekaonica za ulaznice za koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb Foto: Screenshot
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je mlada nada hit-serije zbog koje se vode rasprave na društvenim mrežama?
Procijenjeno vrijeme čekanja trenutačno iznosi čak 30 minuta, što dovoljno govori o golemoj potražnji i želji publike da si osigura mjesto na tom glazbenom spektaklu.
Jakov Jozinović - 4 Foto: Dario Horvat
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Može li bizarnije? Ronaldova Georgina istaknula obline i prsten uz ribu u kliještima
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Supruga glumca kojemu se sudilo za ubojstvo pokazala dekolte poslije operacije grudi
Pogledaji ovo Celebrity Grašo u Londonu ostvario svoj san, supruga Hana bila mu je najveća podrška!