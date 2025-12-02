Svi žele na koncert mladog Jakova u Areni: Ulaznice se čeka i po pola sata!

Interes za koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb nadmašio je sva očekivanja – ulaznice se čeka i po pola sata.

Nakon pada stranice zbog velike navale napokon je počela prodaja ulaznica za koncert Jakova Jozinovića u zagrebačkoj Areni.

Mladi Slavonac, koji trenutačno rastura diljem regije, u Areni će nastupiti 19. lipnja 2026. godine, a interes publike za taj koncert nadmašio je sva očekivanja.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Bojan Zibar

Na službenoj stranici za kupnju ulaznica korisnici su preusmjereni u ''čekaonicu'', gdje ih dočekuje poruka da je zbog velikog interesa potrebno pričekati svoj red.

Čekaonica za ulaznice za koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb Foto: Screenshot

Procijenjeno vrijeme čekanja trenutačno iznosi čak 30 minuta, što dovoljno govori o golemoj potražnji i želji publike da si osigura mjesto na tom glazbenom spektaklu.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Dario Horvat

