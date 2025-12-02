Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''

Ana Rucner komentirala je vezu s partnerom Markom Duvnjakom, pa sve fanove zaintrigirala odgovorom.

Hrvatska violončelistica Ana Rucner ovih je dana sudjelovala na jednom od najvažnijih kulturno-humanitarnih događaja današnjice, stodnevnoj proslavi stogodišnjice rođenja Sri Sathya Sai Babe, manifestaciji koja je okupila najistaknutije umjetnike, znanstvenike, sportske i humanitarne predstavnike iz 100 zemalja svijeta u organizaciji fondacije One World, One Family.

U sklopu programa otvorena je i najveća besplatna privatna bolnica na svijetu za siromašne, a na dan otvorenja održan je povijesni koncert koji je spojio 450 glazbenika, više od 70 vokalista i predstavnike 60 zemalja, čime je događaj službeno ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao koncert s najvećim brojem glazbenika iz različitih država ikad okupljenih na jednoj pozornici.

Ana Rucner - 1 Foto: PR

Ana Rucner Foto: Promo/Music Expo Yamaha

Tim povodom Ana je dala intervju za Story, u kojem se osvrnula i na svoju vezu s glazbenikom Markom Duvnjakom, pa sve zaintrigirala odgovorom.

"Reći ću vam vrlo iskreno i iz srca. Koliko god mi mislili da dobro balansiramo u životu i kontroliramo situacije, stvari se katkad ipak poslože drugačije, točnije rečeno, onako kako i trebaju biti. Dalje idem sama", rekla je Rucner za Story te potom dodala da će Marko s njom na turneju u Kinu.

Ana Rucner i Marko Duvnjak Foto: Instagram

Ana Rucner i Marko Duvnjak - 8 Foto: Srecko Niketic/Pixsell

"Na vaše pitanje hoće li mi se Marko i ove godine pridružiti u Kini, apsolutno da, jer smo u glazbi oduvijek bili odličan spoj. Dapače, prošli mjesec odradili smo nekolicinu vrlo uspješnih koncerata upravo u Kini i ponovno ćemo ako Bog da, jer iduće godine planiramo podužu turneju po kineskim gradovima te nas čeka još puno zanimljivih, zajedničkih nastupa. On je vrsan bubnjar, multitalentirani instrumentalist, osoba od povjerenja te mi je ogromno zadovoljstvo dijeliti s njime pozornicu! Napomenula bih kako će ovo biti moj prvi i zadnji komentar vezan uz moj privatan život, a koji se tiče ove teme."

Ana Rucner i Marko Duvnjak - 3 Foto: Srecko Niketic/Pixsell

Ana Rucner i Marko Duvnjak - 1 Foto: Srecko Niketic/Pixsell

Ana Rucner i godinu dana mlađi bubnjar Marko Duvnjak u vezi su od 2020. godine, a zajedno su snimili i spot za pjesmu ''Zmaječki'' za udrugu Mali zmaj, koja pomaže djeci slabijeg imovinskog stanja.

Rucner je prije bila u braku s glazbenikom Vladom Kalemberom, s kojim ima i sina Darijana, a bivši supružnici nakon razvoda ostali su u sjajnim odnosima.

