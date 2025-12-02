Božićnom duhu prepustila se i Severina, pogledajte fotke koje je podijelila iz čarobnog Beča

Pjevačica Severina osvojila je društvene mreže novim fotografijama iz Beča, gdje je provela opušten i razigran obiteljski izlet prepun blagdanskog ugođaja.

Pjevačica Severina ovih je dana otputovala u Beč, odakle je sa svojim pratiteljima podijelila niz fotografija koje odišu opuštenom, toplom i blagdanskom atmosferom.

Uz objavu je duhovito poručila: ''Kad me ukućani natjeraju da budem turista…''.

U velikom krznenom kaputu, uz šalicu toplog napitka i osvijetljeni trg u pozadini, Severina je pozirala ispred raskošnog vrtuljka koji je jedan od simbola zimskog ugođaja.

Severina - 1 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

''Lijepo da ste svi zajedno'', ''Predivna žena na predivnom mjestu'', ''Lijepo se provedi Severina'', ''Seve legenda'', pišu joj pratitelji u komentarima.

Severina - 3 Foto: Instagram

Severina - 4 Foto: Instagram

