''A joj'' uzdahnuli su Dubioza Kolektiv i Dino Šaran u svojoj novoj pjesmi

Dubioza Kolektiv i Dino Šaran predstavljaju novu pjesmu ''A joj''.
Postoji ta mala, ali duboka rečenica koju svi na Balkanu izgovaramo kada "nas stisne" i ne znamo da li da se nasmijemo ili da zaplačemo: ''A joj.''
U njoj se kriju ironija i istina, tuga i humor, očaj i prihvaćanje. Upravo tu Dubioza Kolektiv pronalazi novu inspiraciju i stvara pjesmu koja odražava svakodnevni život sa svim njegovim apsurdima i (ne)očekivanim trenucima.
Dva najosjetljivija kroničara balkanske svakodnevice, Dubioza Kolektiv i Dino Šaran, udružili su snage i još jednom stvorili zajednički zvuk. Pjesma ''A JOJ'' nije samo pjesma – to je jauk života.
''Pjesma je nastala kod Dine u stanu, spontano, dok smo radili na drugoj stvari. U pauzi sam mu odsvirao komadić muzike, počinjući svaki krug sa ''A joj''. Dini je to bilo dovoljno da klikne i napiše tekst i melodiju za tren. Otkako smo postali komšije iz kvarta, češće se viđamo i jedan drugome istresamo ideje. Džezva kafe i dvije gitare svašta naprave.'' komentirao je član benda.
Pjesmu prati i spot snimljen uživo, u akustičnoj izvedbi benda, u čarobnom ambijentu Starry Night Retreat-a u Lužnici, pored Visokog (BiH).