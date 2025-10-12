Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu

Lucia Glavić, glumica iz serije "Na granici", udala se za partnera iz Čilea u romantičnom vjenčanju koje je oduševilo uzvanike i društvene mreže.

Lucia Glavić, glumica koju su gledatelji Nove TV zavoljeli u hit seriji "Na granici", udala se u subotu u pravoj filmskoj atmosferi!

U elegantnoj vjenčanici klasičnog kroja i s osmijehom koji nije silazio s lica, Lucia je napustila crkvu u društvu supruga, simpatičnog mladoženje koji je porijeklom iz Čilea.

Uz pljesak uzvanika i emotivne zagrljaje, mladenci su izašli iz crkve dok je Lucia visoko podignula buket, a snimke i fotografije s vjenčanja ubrzo su preplavile društvene mreže.

Svečana večera i prvi ples održani su u raskošno uređenom prostoru pod svjetlima lampica, gdje su okupljeni prijatelji i obitelj slavili ljubav dvoje ljudi koji su se pronašli unatoč kilometrima razlike.

Fotografije pogledajte u našoj galeriji.

