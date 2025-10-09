Pogledajte zašto je Maja Šuput opsovala pred kamerama najgledanijeg showa!

Jedan od najčudnijih nastupa u povijesti Supertalenta - žiri se zgrozio i oduševio u isto vrijeme.
Na pozornici Supertalenta pojavio se natjecatelj koji je već na prvi pogled djelovao neobično. Njegov performans, pun mračnih elemenata, iznenadnih preokreta i simbolike, izazvao je cijeli spektar reakcija - od oduševljenja do nelagode.
Publika je reagirala burno, a od Maje se u jednom trenutku čula i psovka:
''Ma daj, idi u ...'', dok su se svi pokušavali sabrati od onoga što su upravo vidjeli.
Klek Entos, Supertalent Foto: Nova TV
Maja Šuput bila je prva koja je pokušala pronaći ravnotežu između šoka i divljenja.
''Od vrata pa na niže imate fenomenalno odijelo, ovaj gornji dio je grozan, ja ne znam što se ovdje dogodilo, ali način na koji ste vi Fabijanove mrlje interpretirali u ovog pauka – da nije pauka bilo, pa ga je bilo, vatra – ovo je bilo fenomenalno, a s druge strane odvratno. Ali imate neku ozbiljnu priču''.
Klek Entos, Supertalent Foto: Nova TV
Fabijan Pavao Medvešek, koji je poznat po tome da cijeni originalnost, kratko je rekao:
''Ja sam uvijek za te stvari koje me natjeraju da se dignem sa stolca''.
S druge strane, Davor Bilman nije bio oduševljen:
Klek Entos, Supertalent Foto: Nova TV
''Nije mi bilo ugodno i ne bih to želio ponovno gledati''.
Unatoč podijeljenim mišljenjima, natjecatelj je prošao dalje, a njegov nastup ostao je zapamćen kao jedan od najbizarnijih, ali i najzanimljivijih trenutaka ove sezone Supertalenta.