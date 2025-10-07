Hanka Paldum se slomila nakon smrti Halida Bešlića: "Molila sam Gospodara da ga izliječi..."

Hanka Paldum nije birala riječi u podužem pismu u kojem se oprostila od svog prijatelja Halida Bešlića.

Kralj narodne glazbe, bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić preminuo je mjesec i pol dana uoči svog 72. rođendana nakon dužih zdravstvenih problema.

Vijest o njegovoj smrti zavila je cijeli Balkan u tugu, a brojni poznati iz regije proteklih nekoliko sati opraštaju se od pjevača koji je obilježio regionalnu scenu tako što dijele zajedničke anegdote ili izražavaju sućut obitelji Bešlić.

Halid Bešlić Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Njegov odlazak pogodio je njegovu veliku prijateljicu Hanku Paldum, koja je na društvenim mrežama objavila njihovu zajedničku fotografiju iz ranijih dana svoje karijere.

"Teško mi je, preteško i nemojte mi zamjeriti što nemam snage javljati se na mnoge telefonske pozive! Šta kazati... kako iskazati bol na vijest da nas zauvjek napustio naš dragi Halid ? Imam osjećaj, da cijela planeta plače i boluje za njim!", napisala je Hanka u podužoj objavi.

Koliko su bili povezani, pokazuje i to da ga je smatrala članom obitelji: "Trebalo mi je vremena da se malo priberem, da bih mogla smoći snage i reći nešto o čovjeku koga sam voljela kao brata rođenog, s kojim sam na samim početcima naših karijera djelila i radost i tugu. Često sam bila ljuta i to sam mu govorila, što nije vodio više računa o sebi i svom zdravlju... Ali šta ćete, Halid je bio takav, više je brinuo o drugima nego sebi. Ne mogu vjerovati...."

Posljednji puta vidjeli su se netom uoči njegove smrti.

Hanka Paldum - 1 Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Hanka Paldum Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hanka Paldum Foto: Antonio Balic / CROPIX

"Ne znam, da li je mi je utjeha, ali ostat će mi duboko u sjećanju, kada sam prije četiri dana uspjela ga posjetiti, vidjeti, zagrlilti i poljubiti. Ja njega u obraz, onaj njegov čist kao majčina suza, a on mene u vrat.. Odakle mi krene i pjesma, koju smo zajedno otpjevali, u nadi da ga pjesma može podići, vjerujući da Bog čuda svara. Molila sam Gospodara, da ga izliječi svojim lijekom, da ga vrati svojoj Sejdi, svome sinu Dini, unučicama koje je neizmjerno volio, da ga vrati svima nama koji smo se molili za njegovo zdravlje. Ali na žalost, nije se uspio izboriti sa opakom bolešću....", s tugom je napisala Hanka.

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Za kraj, uputila je posljednje riječi svom dragom prijatelju: "Dragi naš Halide, dušo plemenita, putuj i pronađi svoj smiraj u okrilju Premilostivog Gospodara, a tvojoj porodici i svima nama kojima ćeš nedostajati, ostadoše tuga i sjećanje na tvoj umilni lik, na tvoja dobra djela na koja će se ponositi cijela Bosna i Hercegovina i svi kojima si nesebično davao svoje srce i dušu!".

