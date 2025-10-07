Halid Bešlić otišao je sa željom koja je ostala neispunjena: "Nismo dočekali..."

Halid Bešlić preminuo je u utorak u 72. godini, a iz svoje više od 40 godina duge karijere imao je samo jednu neostvarenu želju.

Regija se oprašta od kralja narodne glazbe, Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini nakon dužih zdravstvenih problema.

Vijest je za medije potvrdio njegov menadžer, otkrivši kako je preminuo u poslijepodnevnim satima, te time izazvao tugu u Bosni i Hercegovini i okolnim državama.

Halid Bešlić u Slavonskom Brodu - 5 Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tijekom svoje više od četiri desetljeća bogate karijere nanizao je brojne hitove. "U meni jesen je", "Prvi poljubac", "Miljacka" samo je dio njegove diskografije kojom je ostavio trag na ovdašnju glazbenu scenu. Ipak, prošle godine za IN magazin otkrio je kako mu je ostala samo jedna neispunjena želja – duet s velikim prijateljem Kemalom Montenom.

Halid Bešlić i Kemal Monteno Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Halid Bešlić i Kemal Monteno Foto: Almir Zrno/CROPIX

"Ja i on smo bili kao braća. Ja sam odredio gdje će biti njegov grob, izabrao sam lokaciju. Meni je Branka rekla: 'Gdje ti kažeš, tu će biti.' Mi smo htjeli da bude neka velika pjesma, da naiđe, ali nije naišla. A nismo mi puno ni tražili kad smo mi svaki dan bili zajedno", prisjetio se Halid za IN magazin.

Kemal Monteno preminuo je 2015. godine od posljedica teške infekcije zbog koje je jedno vrijeme bio na respiratoru. Godinama se borio s dijabetesom, zbog čega su mu nastradali bubrezi i samo dva mjeseca prije odlaska bio je na transplantaciji.

O životu Halida Bešlića više saznajte OVDJE.

Kako su izgledali posljednji koncerti u Hrvatskoj, pogledajte OVDJE.

