Halid Bešlić progovorio o najbolnijoj temi njega i supruge Sejde: "Da smo otkrili na vrijeme i da je ostala na jednom..."

Halid Bešlić održao je koncert u Zadru i ponovno dokazao zašto je jedan od najtraženijih regionalnih glazbenika. Legendarni pjevač je tom prigodom Gordanu Vasilju za IN Magazin, među ostalim, otkrio kako je smršavio 20 kilograma. Osvrnuo se i na odnos sa suprugom Sejdom, s kojom je u braku već 45 godina, ali i otkrio kakav je djed.

Halidov izlazak na pozornicu zadarskog Arsenala izazvao je pravi delirij među njegovim brojnim obožavateljima svih generacija. 70-godišnji sarajevski slavuj je zbog problema sa srcem, kaže, povukao ručnu i smanjio broj koncerata sa 120 na 50 nastupa na godinu.

''Imao sam 125 kilograma pa 115, sad imam 105 i držim se tu, a trebao bih na 90. Ja sam se naglo udebljao pa me to malo opteretilo. Ja sam prestao pušiti, zbog toga sam se toliko udebljao. Imao sam problema s venama, arterijama, ugrađena su mi dva stenta. Malo sam i alkohol maknuo od sebe, tako da sam sad fit i mogu pjevati, probudi me usred noći, ja mogu zapjevati'', izjavio je Halid.

Legendarnom pjevaču je tijekom bogate karijere ostala neispunjena samo jedna želja - duet s velikim prijateljem Kemalom Montenom.

"Ja i on smo bili kao braća. Ja sam odredio gdje će biti njegov grob, izabrao sam lokaciju. Meni je Branka rekla gdje ti kažeš, tu će biti. Mi smo htjeli da bude neka velika pjesma, da naiđe, ali nije naišla. A nismo mi puno ni tražili kad smo mi svaki dan bili zajedno'', prisjetio se Halid.

Iako svoj privatni život inače brižno čuva od javnosti, za In Magazin je odlučio podijeliti nekoliko detalja o supruzi Sejdi, s kojom je u braku 45 godina i koja mu je najveća potpora.

''Kad smo se tek uzeli imali smo jedan problem, tada smo stanovali kod njezinih. Ja iz kafane umjesto u 2 dolazim u 5 ujutro kući. A žena ustaje i ide pravo na posao i mi se sudaramo na vratima. I trpila ona 5-6 dana, i ona kaže, neću ja. Kaže njezina majka 'jesi se ti udala za mehaničara ili pjevača?", ispričao je pjevač.

Halid je progovorio i o njihovoj najbolnijoj temi.

''Doktor je pogrešno konstatirao da je trudna, ali nije, ona je imala tumor na jajnicima. I kad je otišla na drugi pregled, onda su otkrili i operirali je, ali nije mogla više zatrudnjeti. Da smo otkrili na vrijeme i da je ostala na jednom jajniku, mogla je. I tako smo ostali na jednom djetetu", otkrio je Halid.

A njegov centar svijeta su 10-godišnji unuci, blizanci Lamija i Belmin Kan.

''Što može biti bolje od djeda. Kaže unuk Belmin 'mama, kupi mi ono'. Ona kaže 'ma nemam para'. A kaže on 'ima deda para'. Ja ga gledam odozgo i rekoh 'ima deda', hahah", rekao je djed Halid.

Iako žive u Njemačkoj, svoje mezimce viđa barem jednom na mjesec, a čuje ih svaki dan.

''Ona voli plesati, svirala je i violončelo, voli pjevati, malo je sramežljiva, a sad što će biti nemam pojma. Uglavnom muzikalna je. A unuk samo Ronaldo i Messi. Njega sam upisao na nogomet",

Ovaj miljenik publike na Pelješcu gradi kuću za odmor, a u jednom trenutku građevinska inspekcija je zaustavila gradnju zbog nedostatka građevinske dozvole.

''I onda su pokušali da od toga naprave aferu. Niđe veze. 20 kuća, a samo pišu o meni, samo sam ja interesantan. Sve je ok, sve je završeno, sve je u redu, nikakvih problema nema. Ali jednostavno ne sviđa mi se to što se čačka gdje se ne treba čačkati", zaključio je.

Nakon Zadra, Halida čekaju osječki Gradski vrt i Arena Varaždin, a u travnju i američka turneja.

