''Velikani na okupu'' Nakon Halidove smrti internetom kruži njegova fotka s preminulim kolegama

Sarajevski fotograf Safet Hadžimusić objavio je fotografiju Halida Bešlića s još nekim preminulim glazbenicima koje regija neće zaboraviti.

Nakon smrti Halida Bešlića koja je potresla regiju na društvenim mrežama pojavljuju se dirljive fotografije i objave na društvenim mrežama.

Jedna nova posebno je dirnula fanove.

Naime, sarajevski fotograf Safet Hadžimusić je uz pomoć umjetne inteligencije kreirao fotografiju na kojoj se nalazi pet preminulih glazbenih velikana, Oliver Dragojević, Kemal Monteno, Davorin Popović, Halid Bešlić i Đorđe Balašević.

"Pjesma ne umire, samo promijeni nebo pod kojim se pjeva", napisao je fotograf u opisu.

"Halid je sada tamo gdje zvijezde slušaju rajske ptice. Velikani su sada na okupu", dodao je Hadžimusić i uz objavu stavio i Halidovu pjesmu ''Rajske ptice'' iz 2014. godine.

Njegova fotografija raznježila je mnoge. "Lijepa su vremena bila i divni ljudi i pjevači tog doba", "Legende zauvijek" i "Bože, sad imaš najbolje. Hvala ti što sam živjela u njihovo vrijeme", samo su neki od komentara ispod objave.

Oliver Dragojević Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kemal Monteno (FOTO: Robert Anic/PIXSELL)

Đorđe Balašević - 5 Foto: Cropix

Sin Halida Bešlića obišao očev grob dan nakon posljednjeg ispraćaja, preteške prizore pogledajte OVDJE.

Svijet obilazi galerija s Halidova pogreba, trenutke koji su se upisali u povijest pogledajte OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića? Više saznajte OVDJE.

