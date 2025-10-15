''Zašuti! Muka mi je...'' Pjevač zagalamio na fana u publici, snimka postala viralna

Mick Hucknall izgubio je živce na svom posljednjem koncertu zbog fana u publici.
Pjevač je zagalamio na jednog obožavatelja u londonskoj OVO Areni Wembley u publici, a razlog je bio i više nego jasan.
Mick Hucknall - 7 Foto: Profimedia
"Zašuti! Muka mi je od slušanja toga'', rekao mu je.
@faybay878 When someone in the crowd gets a lecture for disturbing his peace ☮️ well said! And what a great show! @MickHucknallofficial #dontpissmeoff #simplyredsshow #pipedown #managedbyjampress #jampress ♬ original sound - Fay Marinho
Nakon toga se ispričao ostatku publike.
"Oprostite zbog ovoga, ali ne mogu se koncentrirati. On jako glasno viče. Došli ste čuti mene kako pjevam, a ne njega, uz dužno poštovanje", poručio je Mick.
Snimka se proširila društvenim mrežama i brzo postala viralna.
"Mick je pričao o sljedećoj pjesmi koju će otpjevati, a čovjek u publici vikao je nešto u vezi s tom pjesmom. To je Micka omelo i nije se mogao usredotočiti na ono što je htio ispričati o pjesmi, pa se zato brzo uzrujao", napisala je obožavateljica koja je snimila video.
Mick Hucknall - 4 Foto: Profimedia
Dodala je da je to vjerojatno bio samo vrlo uzbuđeni obožavatelj koji je bio sretan što ga vidi uživo.
"Bio je u prvom redu i očito je platio dosta da bi ga gledao. Mislim da je Mick bio sjajan tijekom nastupa, ali trebao bi imati malo više strpljenja prema ljudima koji ga podržavaju i koji plaćaju da bi ga slušali. Mogao je tu situaciju riješiti s više takta, možda kroz šalu umjesto da se naljuti", dodala je.
Tko je Mick Hucknall?
Mick Hucknall već je desetljećima sinonim za neponovljivi spoj soula, popa i emocija koji su obilježili glazbu 80-ih i 90-ih. Iako možda nije uvijek bio u središtu medijske pažnje, njegov prepoznatljiv glas i bezvremenski hitovi učinili su ga jednom od najvažnijih figura britanske glazbene scene.
Mick Hucknall - 1 Foto: Profimedia
Rođen kao Michael James Hucknall 8. lipnja 1960. u Manchesteru, Mick je odrastao u skromnim okolnostima. Majka ga je napustila kada je imao samo tri godine, pa ga je odgajao otac, brijač iz Stockporta. Već u mladosti pokazivao je glazbenu znatiželju, a presudan trenutak dogodio se kada je 1976. prisustvovao kultnom koncertu Sex Pistolsa u Manchesteru – događaju koji je inspirirao cijelu generaciju britanskih glazbenika.
Mick Hucknall - 8 Foto: Profimedia
Prvi Hucknallov ozbiljniji bend bili su Frantic Elevators, s kojima je početkom 80-ih snimio ranu verziju pjesme ''Holding Back the Years''. No prava slava stigla je 1984. godine, kada je osnovao Simply Red. Njihov spoj popa, soula i jazza ubrzo je osvojio svijet.
S pjesmama poput ''Holding Back the Years'', ''If You Don’t Know Me by Now'', ''Stars'' i ''Fairground'', Hucknall i Simply Red postali su međunarodni fenomen. Njegov topli, prepoznatljivi vokal i emotivni tekstovi donijeli su bendu milijune prodanih albuma i niz prestižnih nagrada.
Čak i nakon što se Simply Red nakratko raspao 2010., Hucknall je nastavio solokarijeru i kasnije ponovno okupio bend – na radost obožavatelja diljem svijeta.
Strastveni je ljubitelj vina te u Italiji posjeduje vlastitu vinsku etiketu ''Il Cantante'' (Pjevač). Dio godine provodi i u Irskoj, na svom imanju u okrugu Donegal, gdje uživa u ribolovu i miru prirode.
Mick Hucknall - 9 Foto: Profimedia
Mick Hucknall - 2 Foto: Profimedia
Njegov soloalbum ''Tribute to Bobby'' (2008.) bio je posveta blues-legendi Bobbyju ''Blue'' Blandu, dok je ''American Soul'' (2012.) pokazao koliko je Hucknall ostao vjeran svojim korijenima – glazbi koja dira dušu.
Od 2010. godine Hucknall je u braku s Gabriellom Wesberry, s kojom ima kćer Romy True Hucknall. Unatoč slavi obitelj drži daleko od reflektora i živi povučeno na relaciji između Irske i Italije.
