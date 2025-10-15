''Zašuti! Muka mi je...'' Pjevač zagalamio na fana u publici, snimka postala viralna

Mick Hucknall izgubio je živce na svom posljednjem koncertu zbog fana u publici.

Frontmen grupe Simply Red, Mick Hucknall, imao je ispad na vlastitom koncertu u subotu, tijekom turneje povodom 40. godišnjice benda.

Pjevač je zagalamio na jednog obožavatelja u londonskoj OVO Areni Wembley u publici, a razlog je bio i više nego jasan.

Mick Hucknall - 7 Foto: Profimedia

"Zašuti! Muka mi je od slušanja toga'', rekao mu je.

Nakon toga se ispričao ostatku publike.

"Oprostite zbog ovoga, ali ne mogu se koncentrirati. On jako glasno viče. Došli ste čuti mene kako pjevam, a ne njega, uz dužno poštovanje", poručio je Mick.

Snimka se proširila društvenim mrežama i brzo postala viralna.

"Mick je pričao o sljedećoj pjesmi koju će otpjevati, a čovjek u publici vikao je nešto u vezi s tom pjesmom. To je Micka omelo i nije se mogao usredotočiti na ono što je htio ispričati o pjesmi, pa se zato brzo uzrujao", napisala je obožavateljica koja je snimila video.

Mick Hucknall - 4 Foto: Profimedia

Dodala je da je to vjerojatno bio samo vrlo uzbuđeni obožavatelj koji je bio sretan što ga vidi uživo.

"Bio je u prvom redu i očito je platio dosta da bi ga gledao. Mislim da je Mick bio sjajan tijekom nastupa, ali trebao bi imati malo više strpljenja prema ljudima koji ga podržavaju i koji plaćaju da bi ga slušali. Mogao je tu situaciju riješiti s više takta, možda kroz šalu umjesto da se naljuti", dodala je.

Tko je Mick Hucknall?

Mick Hucknall već je desetljećima sinonim za neponovljivi spoj soula, popa i emocija koji su obilježili glazbu 80-ih i 90-ih. Iako možda nije uvijek bio u središtu medijske pažnje, njegov prepoznatljiv glas i bezvremenski hitovi učinili su ga jednom od najvažnijih figura britanske glazbene scene.

Mick Hucknall - 1 Foto: Profimedia

Rođen kao Michael James Hucknall 8. lipnja 1960. u Manchesteru, Mick je odrastao u skromnim okolnostima. Majka ga je napustila kada je imao samo tri godine, pa ga je odgajao otac, brijač iz Stockporta. Već u mladosti pokazivao je glazbenu znatiželju, a presudan trenutak dogodio se kada je 1976. prisustvovao kultnom koncertu Sex Pistolsa u Manchesteru – događaju koji je inspirirao cijelu generaciju britanskih glazbenika.

Mick Hucknall - 8 Foto: Profimedia

Prvi Hucknallov ozbiljniji bend bili su Frantic Elevators, s kojima je početkom 80-ih snimio ranu verziju pjesme ''Holding Back the Years''. No prava slava stigla je 1984. godine, kada je osnovao Simply Red. Njihov spoj popa, soula i jazza ubrzo je osvojio svijet.

S pjesmama poput ''Holding Back the Years'', ''If You Don’t Know Me by Now'', ''Stars'' i ''Fairground'', Hucknall i Simply Red postali su međunarodni fenomen. Njegov topli, prepoznatljivi vokal i emotivni tekstovi donijeli su bendu milijune prodanih albuma i niz prestižnih nagrada.

Čak i nakon što se Simply Red nakratko raspao 2010., Hucknall je nastavio solokarijeru i kasnije ponovno okupio bend – na radost obožavatelja diljem svijeta.

Strastveni je ljubitelj vina te u Italiji posjeduje vlastitu vinsku etiketu ''Il Cantante'' (Pjevač). Dio godine provodi i u Irskoj, na svom imanju u okrugu Donegal, gdje uživa u ribolovu i miru prirode.

Mick Hucknall - 9 Foto: Profimedia

Mick Hucknall - 2 Foto: Profimedia

Njegov soloalbum ''Tribute to Bobby'' (2008.) bio je posveta blues-legendi Bobbyju ''Blue'' Blandu, dok je ''American Soul'' (2012.) pokazao koliko je Hucknall ostao vjeran svojim korijenima – glazbi koja dira dušu.

Od 2010. godine Hucknall je u braku s Gabriellom Wesberry, s kojom ima kćer Romy True Hucknall. Unatoč slavi obitelj drži daleko od reflektora i živi povučeno na relaciji između Irske i Italije.

