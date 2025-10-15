Šokantna objava naše pjevačice: ''Opljačkali su moju mamu s djetetom u parku!''

Pjevačica Hana Mašić na društvenim mrežama zabrinula je pratitelje objavom, otkrila je što se dogodilo njezinoj majci.

Hrvatska pjevačica Hana Mašić objavila je uznemirujuću objavu na Instagramu.

Naime, njezina majka opljačkana je u zagrebačkom parku.

"Ako nađete novčanik smeđe boje na prezime Mašić u blizini Lidla na Ilici kod Črnomerca, slobodno pišite! Dva čovjeka srednjih godina opljačkala su moju mamu s djetetom u parku! Naš je narod u pitanju! Dokumenti su bitni. Hvala", napisala je Hana i zamolila za pomoć.

Hana Mašić na Instagramu Foto: Instagram

Pozvala je pritom pratitelje na oprez te ih zamolila za pomoć.

Hana Mašić - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgledaju roditelji chefa Vukadina? Pokazao ih je posebnim povodom

Podsjetimo, Hana je rodila ove godine u lipnju. Koje je ime dala djevojčici, pogledajte OVDJE.

Hana Mašić - 1 Foto: Instagram

Hana je popularnost stekla 2018. godine u srpskom glazbenom natjecanju ''Zvezde Granda''.

Godine 2023. natjecala se i na Dori.

Hana Mašić Foto: Livio Andrijic/Cropix

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je mladi glumac koji je očarao u hit-seriji? Djevojka mu je poznata glazbenica

Na društvenim mrežama prate je 33 tisuće ljudi.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Šimi je baš krenulo! Majin partner objavio lijepu vijest na Instagramu

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Posjet koji je slomio srca: Sin Halida Bešlića obišao očev grob dan nakon posljednjeg ispraćaja

Pogledaji ovo Celebrity Dalibor Matanić godinu dana nakon javnih prozivki i šutnje pogovorio o borbi s ovisnosti