Šokantna objava naše pjevačice: ''Opljačkali su moju mamu s djetetom u parku!''

Pjevačica Hana Mašić na društvenim mrežama zabrinula je pratitelje objavom, otkrila je što se dogodilo njezinoj majci.
Naime, njezina majka opljačkana je u zagrebačkom parku.
"Ako nađete novčanik smeđe boje na prezime Mašić u blizini Lidla na Ilici kod Črnomerca, slobodno pišite! Dva čovjeka srednjih godina opljačkala su moju mamu s djetetom u parku! Naš je narod u pitanju! Dokumenti su bitni. Hvala", napisala je Hana i zamolila za pomoć.
Pozvala je pritom pratitelje na oprez te ih zamolila za pomoć.
Podsjetimo, Hana je rodila ove godine u lipnju. Koje je ime dala djevojčici, pogledajte OVDJE.
Hana je popularnost stekla 2018. godine u srpskom glazbenom natjecanju ''Zvezde Granda''.
Godine 2023. natjecala se i na Dori.
Na društvenim mrežama prate je 33 tisuće ljudi.
